Битва за Херсон: ВСУ продолжают отодвигать фронт на южном направлении,— командование "Юг"

Противник постепенно покидает правый берег Днепра и пытается концентрировать силы на левобережье.

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Вооруженные силы Украины продолжают отодвигать линию фронта на Херсонском направлении. В то же время противник засел на оборонительных рубежах на левом берегу Днепра, где пытается концентрировать свои силы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам россияне продолжают эвакуацию с правого берега Днепра, однако это происходит не так быстро как бы им хотелось, поскольку мосты через реку разрушены. Следовательно, можно говорить о том, что российские военные покидают правый берег, сосредотачиваясь на обороне левобережья.

"Это не так быстро происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, и не могут пользоваться полноценными мостами", — отметила Гуменюк.

Тем временем ВСУ продолжают продвижение на данном направлении, хотя оккупационные власти сообщают об обратном. По словам "заместитель главы администрации" региона Кирилла Стремоусова, на Херсонском фронте все остается без изменений, а все атаки украинских подразделений якобы были отбиты.

[ + – ] Ситуация на Херсонком направлении по версии ISW

В связи с этим Гуменюк подчеркнула, что украинские граждане должны критически оценивать любую информацию о происходящем на фронтах.

"Хочу заметить, что нужно быть очень критическим по отношению к сообщениям, которые раздаются в условиях гибридной войны. Потому что, в частности, коллаборационные власти, оккупационные власти ориентированы как раз очень мощно на информационный фронт, для того, чтобы сеять панику среди населения", — подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что российские военные продолжают информационный шантаж, распространяя слухи о том, что ВСУ якобы планируют ударить по Каховской ГЭС. На самом деле оккупанты сами же заминировали критически важный объект, уволив перед этим весь персонал.

Ранее советник председателя Херсонской военной администрации Сергей Хлань подтвердил информацию о том, что российские военные покидают областной центр. По его словам, оккупанты вывозят имущество, банковскую документацию, а также документы паспортного стола, а до понедельника город покинут и российские торговые сети.

Минобороны Великобритании 20 октября опубликовала разведданные, свидетельствующие о том, что российское командование всерьез рассматривает план по масштабному выводу войск из Херсонской области. Основной проблемой противника является отсутствие полноценных переправ через Днепр, которые были разрушены в результате ударов ВСУ.