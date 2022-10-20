Мостов нет: британская разведка назвала главные проблемы россиян при бегстве из Херсонской области

Оккупантам будет тяжело бежать через Днепр во время наступления ВСУ, уверены специалисты. Основные мосты сильно повреждены, единственный вариант — отступать по понтонным переправам.

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Российское командование всерьез рассматривает план по масштабному выводу войск из Херсонской области. Об этом говорится в сводке отдела разведки Минобороны Великобритании.

Военные считают недавние высказывания командующего объединенной группировкой ВС РФ на войне в Украине Сергея Суровикина о "непростых решениях" по Херсону подготовкой информационного фона по отступлению оккупантов на запад от Днепра.

[ + – ] Новые переправы захватчики возвели несколько дней назад возле Херсона

"Главной проблемой при перемещении российских войск станет их размещение на участке в 1 километр возле Днепра. Главные мосты сильно повреждены, поэтому им придется полагаться на баржевые и понтонные переправы", — заметили специалисты.

Новые переправы захватчики возвели несколько дней назад возле Херсона, заключили британские военные.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что оккупанты создают условия для полного отступления россиян за Днепр. Херсон и другие территории Херсонской области скоро займут украинские военные.

[ + – ] Российские войска готовят инфополе для удара по Каховской ГЭС

Российские войска, по данным ISW, готовят инфополе для удара по Каховской ГЭС, поскольку подрыв плотины прикроет их отступление с правого берега Днепра. Также этот шаг задержит продвижение ВСУ через реку.

Напомним, что по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова президент РФ Владимир Путин объявил военное положение на временно оккупированных территориях, чтобы массово депортировать украинцев в неблагополучные регионы России.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил об эвакуации с правого берега Днепра.

Российские захватчики проводят мобилизацию в Херсонской области, местным мужчинам обещают, что они будут охранять блокпосты, а не воевать с украинцами.