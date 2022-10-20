Мостів немає: британська розвідка назвала головні проблеми росіян під час втечі з Херсонської області

Окупантам важко бігти через Дніпро під час наступу ЗСУ, упевнені фахівці. Основні мости сильно пошкоджені, єдиний варіант — відступ за допомогою понтонних переправ.

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Російське командування серйозно розглядає план масштабного виведення військ з Херсонської області. Про це йдеться у зведенні відділу розвідки Міноборони Великобританії.

Військові вважають нещодавні висловлювання командувача об'єднаного угрупування ЗС РФ на війні в Україні Сергія Суровікіна про "непрості рішення" щодо Херсона підготовкою інформаційного фону для відступу окупантів на захід від Дніпра.

[ + – ] Нові переправи загарбники звели кілька днів тому біля Херсона

"Головною проблемою при переміщенні російських військ стане їхнє розміщення на ділянці одного кілометра біля Дніпра. Головні мости сильно пошкоджені, тому їм доведеться покластися на баржові та понтонні переправи", — зауважили фахівці.

Нові переправи загарбники звели кілька днів тому біля Херсона, виявили британські військові.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що окупанти створюють умови для повного відступу росіян за Дніпро. Херсон та інші території Херсонщини скоро займуть українські військові.

[ + – ] Російські війська готують інфополе для удару по Каховській ГЕС

Російські війська, за даними ISW, готують інфополе для удару по Каховській ГЕС, оскільки підрив греблі прикриє їхній відступ з правого берега Дніпра. Також цей крок затримає просування ЗСУ через річку.

Нагадаємо, що на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, президент РФ Володимир Путін оголосив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях, щоб масово депортувати українців у невдалі регіони Росії.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо раніше заявив про евакуацію з правого берега Дніпра.

Російські загарбники проводять мобілізацію на Херсонщині, місцевим чоловікам обіцяють, що вони охоронятимуть блокпости, а не воюватимуть з українцями.