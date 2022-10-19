Путін оголосив воєнний стан у Херсоні, щоб депортувати українців, — Данілов

За словами секретаря РНБО, глава держави-агресора намагається змінити етнічний склад окупованої території. Аналогічний злочин Росія вже вчиняла в Криму, і він досі не покараний.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський президент Володимир Путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях для того, щоб підготувати українців до масової депортації до депресивних регіонів Росії. Про це він написав у Twitter.

"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України — це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні регіони РФ для зміни етнічного складу окупованої території", — написав Данілов, додавши, що аналогічний злочин Росія вже вчиняла в Криму і досі не покарана.

Тимчасовий виконувач обов'язків "губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що мешканцям регіону слід "евакуюватися" на лівий берег річки Дніпро нібито через "провокації" з боку української армії.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський пояснив, що окупаційна адміністрація формує батальйон із мешканців окупованої Херсонщини. Чоловікам обіцяють, що вони виконуватимуть лише внутрішні функції, наприклад, охоронятимуть блокпости. Але мешканці відмовляються.

Нагадаємо, що представники ООН дійшли висновку, що російські війська відповідальні за більшість злочинів в Україні. Ерік Мосс, голова Незалежної міжнародної комісії по Україні, заявив, що рахунок загублених життів переходить на тисячі. Були випадки масових страт, тортур та зґвалтувань.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Данілова, у Росії залишилося менше 30% високоточних ракет. За даними розвідки, також зменшилась кількість ракет радянського зразка.