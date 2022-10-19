Путин объявил военное положение в Херсоне, чтобы депортировать украинцев, — Данилов

По словам секретаря СНБО, глава страны-агрессора пытается изменить этнический состав оккупированной территории. Аналогичное преступление Россия уже совершала в Крыму и оно до сих пор не наказанно.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский президент Владимир Путин объявил военное положение на аннексированных территориях для того, чтобы подготовить украинцев к массовой депортации в депрессивные регионы России. Об этом он написал в Twitter.

"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины — это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные регионы РФ для изменения этнического состава оккупированной территории", — написал Данилов, добавив, что аналогичное преступление Россия уже совершала в Крыму и оно до сих пор не наказанно.

Врио "губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жителям региона следует "эвакуироваться" на левый берег реки Днепр якобы из-за "провокаций" со стороны украинской армии.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский объяснил, что оккупационная администрация формирует батальон из жителей оккупированной Херсонщины. Мужчинам обещают, что они будут выполнять только внутренние функции, например охранять блокпосты. Но жители отказываются.

Напомним, что представители ООН пришли к выводу о том, что российские войска ответственны за большинство преступлений в Украине. Эрик Мосс, председатель Независимой международной комиссии по Украине, заявил, что cчет загубленных жизней идет на тысячи. Имели место случаи массовых казней, пыток и изнасилований.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Данилова, у России осталось менее 30% высокоточных ракет. По данным разведки, также уменьшилось количество ракет советского образца.