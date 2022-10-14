"Менее 30%": Данилов рассказал, сколько высокоточных ракет осталось у России

Разведка, по словам секретаря СНБО, также фиксирует снижение количества ракет советского образца, которые применяются для обстрела украинских городов.

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В распоряжении Российской Федерации осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которым она владела накануне вторжения в Украину. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, несмотря на существенное уменьшение количества высокоточных ракет, у России есть в распоряжении большие запасы снарядов советского образца, которые также могут применяться для обстрела украинских городов.

По состоянию на сегодняшний день, как отмечает Алексей Данилов, в арсенале РФ осталось менее 30% современных боеприпасов от того числа, которым она владела накануне полномасштабного вторжения в Украину.

На уточняющий вопрос журналиста о том, сколько ракет имеется в распоряжении Кремля и когда он не сможет ими пользоваться, секретарь СНБО ответил следующее: "Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории РФ. Речь идет именно о высокоточных, которые для нас имеют наибольшие хлопоты".

Помимо этого, как утверждает Алексей Данилов, в арсенале России также имеются зенитные ракеты советского образца С-300, но их суммарное количество также уменьшилось после полномасштабного вторжения.

"Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", — продолжил секретарь СНБО и добавил, что Россия с каждым днем становится все слабее.

Об истощении запасов ракетного вооружения также писало агентство Reuters, комментируя последствия массовых ракетных атак 10-11 октября. По данным журналистов, для удара по украинским городам ВС РФ использовали дефицитные ракеты большой дальности, однако оккупантам не удалось поразить военные объекты.

Военная разведка Украины, в свою очередь, сообщала, что у России осталось менее 200 баллистических ракет "Искандер", из-за чего оккупанты вынуждены обстреливать украинские города снарядами советского образца, которые уже должны были быть утилизированы.