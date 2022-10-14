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Военный Фокус Российско-украинская война

"Менее 30%": Данилов рассказал, сколько высокоточных ракет осталось у России

Алексей Данилов секретарь СНБО
Данилов рассказал, как сократились запасы ракет ВС РФ

Разведка, по словам секретаря СНБО, также фиксирует снижение количества ракет советского образца, которые применяются для обстрела украинских городов.

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В распоряжении Российской Федерации осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которым она владела накануне вторжения в Украину. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, несмотря на существенное уменьшение количества высокоточных ракет, у России есть в распоряжении большие запасы снарядов советского образца, которые также могут применяться для обстрела украинских городов.

По состоянию на сегодняшний день, как отмечает Алексей Данилов, в арсенале РФ осталось менее 30% современных боеприпасов от того числа, которым она владела накануне полномасштабного вторжения в Украину.

На уточняющий вопрос журналиста о том, сколько ракет имеется в распоряжении Кремля и когда он не сможет ими пользоваться, секретарь СНБО ответил следующее: "Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории РФ. Речь идет именно о высокоточных, которые для нас имеют наибольшие хлопоты".

Помимо этого, как утверждает Алексей Данилов, в арсенале России также имеются зенитные ракеты советского образца С-300, но их суммарное количество также уменьшилось после полномасштабного вторжения.

"Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", — продолжил секретарь СНБО и добавил, что Россия с каждым днем становится все слабее.

Об истощении запасов ракетного вооружения также писало агентство Reuters, комментируя последствия массовых ракетных атак 10-11 октября. По данным журналистов, для удара по украинским городам ВС РФ использовали дефицитные ракеты большой дальности, однако оккупантам не удалось поразить военные объекты.

Военная разведка Украины, в свою очередь, сообщала, что у России осталось менее 200 баллистических ракет "Искандер", из-за чего оккупанты вынуждены обстреливать украинские города снарядами советского образца, которые уже должны были быть утилизированы.