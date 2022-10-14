"Менше 30%": Данілов розповів, скільки високоточних ракет залишилося у Росії

Розвідка, за словами секретаря РНБО, також фіксує зниження кількості ракет радянського зразка, які використовуються для обстрілу українських міст.

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У розпорядженні Російської Федерації залишилося менше 30% високоточних ракет від кількості, якою вона володіла напередодні вторгнення в Україну. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, незважаючи на суттєве зменшення кількості високоточних ракет, Росія має у своєму розпорядженні великі запаси снарядів радянського зразка, які також можуть застосовуватися для обстрілу українських міст.

На сьогодні, як зазначає Олексій Данілов, в арсеналі РФ залишилося менше 30% сучасних боєприпасів від тієї кількості, якою вона володіла напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

На уточнювальне питання журналіста про те, скільки ракет є у розпорядженні Кремля і коли він не зможе ними користуватися, секретар РНБО відповів наступне: "Цей час вже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території РФ. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт".

Крім цього, як стверджує Олексій Данілов, в арсеналі Росії також є зенітні ракети радянського зразка С-300, але їхня сумарна кількість також зменшилася після повномасштабного вторгнення.

"Я не маю права називати абсолютні цифри, які хотіли б від мене почути. Якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", — продовжив секретар РНБО та додав, що Росія з кожним днем стає дедалі слабшою.

Про виснаження запасів ракетного озброєння також писало агентство Reuters, коментуючи наслідки масових атак ракет 10-11 жовтня. За даними журналістів, для удару по українських містах ЗС РФ використали дефіцитні ракети великої дальності, проте окупантам не вдалося уразити військові об'єкти.

Військова розвідка України, зі свого боку, повідомляла, що в Росії залишилося менше 200 балістичних ракет "Іскандер", через що окупанти змушені обстрілювати українські міста снарядами радянського зразка, які вже мали бути утилізовані.