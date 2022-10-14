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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Менше 30%": Данілов розповів, скільки високоточних ракет залишилося у Росії

Олексій Данілов, секретар РНБО
Данілов розповів, як скоротилися запаси ракет ЗС РФ

Розвідка, за словами секретаря РНБО, також фіксує зниження кількості ракет радянського зразка, які використовуються для обстрілу українських міст.

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У розпорядженні Російської Федерації залишилося менше 30% високоточних ракет від кількості, якою вона володіла напередодні вторгнення в Україну. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, незважаючи на суттєве зменшення кількості високоточних ракет, Росія має у своєму розпорядженні великі запаси снарядів радянського зразка, які також можуть застосовуватися для обстрілу українських міст.

На сьогодні, як зазначає Олексій Данілов, в арсеналі РФ залишилося менше 30% сучасних боєприпасів від тієї кількості, якою вона володіла напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

На уточнювальне питання журналіста про те, скільки ракет є у розпорядженні Кремля і коли він не зможе ними користуватися, секретар РНБО відповів наступне: "Цей час вже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території РФ. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт".

Крім цього, як стверджує Олексій Данілов, в арсеналі Росії також є зенітні ракети радянського зразка С-300, але їхня сумарна кількість також зменшилася після повномасштабного вторгнення.

"Я не маю права називати абсолютні цифри, які хотіли б від мене почути. Якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", — продовжив секретар РНБО та додав, що Росія з кожним днем стає дедалі слабшою.

Про виснаження запасів ракетного озброєння також писало агентство Reuters, коментуючи наслідки масових атак ракет 10-11 жовтня. За даними журналістів, для удару по українських містах ЗС РФ використали дефіцитні ракети великої дальності, проте окупантам не вдалося уразити військові об'єкти.

Військова розвідка України, зі свого боку, повідомляла, що в Росії залишилося менше 200 балістичних ракет "Іскандер", через що окупанти змушені обстрілювати українські міста снарядами радянського зразка, які вже мали бути утилізовані.