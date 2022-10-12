"Це істерика соціопата": у РФ виснажилися запаси ракет великої дальності, —Reuters

Західні військові аналітики вважають, що масові атаки по Україні 10-11 жовтня далися Росії надто високою ціною. Країна-агресор не змогла вразити великі військові цілі та навряд чи зможе змінити хід війни за рахунок цього.

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Масові атаки по Україні 10-11 жовтня коштували Росії приголомшливої ціни. Країна-агресор використовувала ракети великої дальності, яких їй не вистачає, але не змінила хід війни. Про це пише британське агентство Reuters із посиланням на західних військових аналітиків.

Як уточнюється, удари по низці українських міст нічого не дали Кремлю. Росія не змогла вразити великі військові цілі, але при цьому виснажила й так невеликий запас своєї високоточної зброї.

Почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі в Лондоні Лоуренс Фрідман наголошує, що в Росії закінчуються ракети великої дальності, тому вона не може часто їх використовувати для таких атак.

Водночас в Україні заявляють про успішну роботу ППО й десятки збитих ракет. За даними українського військового командування, РФ випустила 83 крилаті ракети 10 жовтня та ще 28 — 11 жовтня. Загалом ЗСУ вдалося збити не менше 63 з них.

Вартість кожної крилатої ракети "Калібр" оцінюється більш ніж у $6,5 млн. Це означає, що лише за один день Москва витратила на атаку близько пів мільярда доларів.

"Тож це не нова стратегія перемоги у війні, а істерика соціопата", — прокоментував Фрідман рішення президента Володимира Путіна про широкомасштабну атаку міст.

Військові аналітики важко сказати, скільки саме крилатих ракет залишилося в розпорядженні російської сторони. Однак протягом кількох місяців вони наголошували, що в країни-агресора їхній запас вичерпався.

Ще в липні Джозеф Демпсі та Дуглас Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень говорили, що російське військове командування все частіше використовує протикорабельні ракети для ураження наземних цілей. Експерти вважали, що це свідчить лише про одне — Москва намагається зберегти залишки своїх крилатих ракет.

Після атак 10-11 жовтня Росія все в тому ж становищі, що й була до цього — армія деморалізована та погано оснащена. Водночас сили розосереджені на лінії фронту завдовжки 1 тис. км, а логістичні маршрути перебувають під вогневим контролем ЗСУ, що не дає російському командуванню здійснювати постачання.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному саміті "Великої сімки". Глава держави попросив лідерів G7 наростити допомогу Україні та підтримати проєкт гарантій безпеки держави.