"Это истерика социопата": в РФ истощились запасы ракет большой дальности, – Reuters

Западные военные аналитики считают, что массированные атаки по Украине 10-11 октября дались России слишком высокой ценой. Страна-агрессор не смогла поразить крупные военные цели и вряд ли сможет изменить ход войны за счет этого.

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Массированные атаки по Украине 10-11 октября дались России ошеломляющей ценой. Страна-агрессор использовала ракеты большой дальности, которых ей и так не хватает, но не изменила ход войны. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на западных военных аналитиков.

Как уточняется, удары по целому ряду украинских городов ничего не дали Кремлю. Россия не смогла поразить крупные военные цели, но при этом истощила и так небольшой запас своего высокоточного оружия.

Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне Лоуренс Фридман подчеркивает, что у России заканчиваются ракеты большой дальности, поэтому она не может часто их использовать для атак такого рода.

При этом в Украине заявляют об успешной работе ПВО и десятках сбитых ракет. По данным украинского военного командования, РФ выпустила 83 крылатые ракеты 10 октября и еще 28 –– 11 октября. В общей сложности ВСУ удалось сбить не менее 63 из них.

Стоимость каждой крылатой ракеты "Калибр" оценивается более чем в $6,5 млн. Это означает, что только за один день Москва потратила на атаку около полмиллиарда долларов.

"Так что это не новая стратегия победы в войне, а истерика социопата", –– прокомментировал Фридман решение президента Владимира Путина о широкомасштабной атаке городов.

Военные аналитики затрудняются сказать, сколько конкретно крылатых ракет осталось в распоряжении российской стороны. Однако на протяжении нескольких месяцев они подчеркивали, что у страны-агрессора их запас исчерпался.

Еще в июле Джозеф Демпси и Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований говорили, что российское военное командование все чаще использует противокорабельные ракеты для поражения наземных целей. Эксперты полагали, что это свидетельствует лишь об одном –– Москва пытается сохранить остатки своих крылатых ракет.

После атак 10-11 октября Россия все в том же положении, что и была до этого –– армия деморализована и плохо оснащена. При этом силы рассредоточены на линии фронта протяженностью в 1 тыс. км., а логистические маршруты находится под огневым контролем ВСУ, что не дает российскому командованию осуществлять поставки.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил на экстренном саммите "Большой семерки". Глава государства попросил лидеров G7 нарастить помощь Украине и поддержать проект гарантий безопасности государства.