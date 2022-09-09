У Росії залишилося менше 200 балістичних ракет "Іскандер", — розвідка

РФ намагається берегти високоточну зброю, цілеспрямовано обстрілюючи українські міста радянськими С-300, які підлягають утилізації.

У розпорядженні російських військ залишилося менше ніж 200 балістичних ракет "Іскандер". Цю інформацію під час подкасту "Української правди" та Центру оборонних стратегій озвучив речник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, на озброєнні ЗС РФ залишилося менше ніж 200 балістичних ракет "Іскандер", через що командування окупаційних військ береже цей тип зброї.

Скібіцький наголосив, через брак боєприпасів російська армія обстрілює українські міста старими ракетами С-300, які підлягають утилізації. Востаннє ЗС РФ застосовували оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" для атаки по Україні у серпні, запускаючи ракети з території сусідньої Білорусі.

Під час подкасту Скібіцький розповів, що на зберіганні в Росії знаходяться ракети С-300, створені 30-40 років тому. Через небажання утилізувати радянські боєприпаси Кремль вирішив обстрілювати цими снарядами мирні міста та позиції Збройних сил України.

"Це насправді ракета (С-300 — ред.), яку потрібно виводити з бойового складу. Їх приблизно 7 тисяч. Якщо порахувати, скільки вони використовують, — їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", — продовжив Скібіцький у процесі подкасту.

Речник ГУР Міноборони розповів, що Росія щороку могла виробляти від 150 до 180 крилатих ракет "Калібр". Однак цей тип озброєння окупанти також бережуть, оскільки майже 70% комплектувальних були іноземного виробництва, які в РФ більше не поставлятимуться через введені міжнародні санкції.

Варто нагадати, що наприкінці серпня ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Україні, використавши ОТРК "Іскандер". 23 серпня окупаційні війська випустили балістичну ракету великої дальності по житлових будинках у Дніпрі. Загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу, на щастя, не було.

24 серпня, на День Незалежності України, окупанти обстріляли залізничну станцію в Чаплиному, внаслідок чого загинули щонайменше 25 людей.