Обстріл Дніпра: окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер" у житлові будинки (фото)

За даними влади, внаслідок обстрілу повністю зруйновано житловий будинок, але жертв серед мирного населення, на щастя, немає.

ЗС РФ у вівторок, 23 серпня, здійснили ракетний удар по Дніпру з використанням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, російська балістична ракета прилетіла в житловий квартал.

Унаслідок ракетного удару ЗС РФ, як зазначає Валентин Резніченко, повністю було зруйновано житловий будинок, ще одна будівля зазнала серйозних пошкоджень. Жертв серед мирного населення, на щастя, немає.

[ + – ] ЗС РФ із ракетних комплексів "Іскандер" обстріляли Дніпро

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив, що ЗС РФ здійснили ракетний удар із використанням ОТРК "Іскандер" по житловому кварталу. Приліт російської балістичної ракети зафіксовано на вулиці Томській.

"Росіяни в***али ракетою по приватних будинках на вулиці Томській. Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Просто селище, просто приватні будинки звичайних людей. Наступного разу, упирі, можете роз**рачить пам'ятник Пушкіну та Ломоносову. Щоб вас тут у Дніпрі ще більше любили", — додав Філатов, коментуючи ранковий ракетний удар ЗС РФ по Дніпру.

[ + – ] ЗС РФ з ОТРК "Іскандер" обстріляли Дніпро [ + – ] ЗС РФ з ОТРК "Іскандер" обстріляли Дніпро [ + – ] ЗС РФ з ОТРК "Іскандер" обстріляли Дніпро [ + – ] ЗС РФ з ОТРК "Іскандер" обстріляли Дніпро

Нагадаємо, 23 серпня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру. Мер міста Борис Філатов повідомив про факти падіння уламків російських ракет на житлові будинки та закликав громадян залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що на військовій базі ЗС РФ в окупованій Новій Каховці пролунала серія вибухів. В Одеській ОВА натякнули, що українські партизани та бійці ЗСУ могли здійснити диверсію у тилу російських військ.