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Обстрел Днепра: оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер" в жилые дома (фото)

Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК баллистическая ракета Искандер
ВС РФ из ракетных комплексов "Искандер" обстреляли Днепр

По данным властей, в результате обстрела полностью разрушен жилой дом, но жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

ВС РФ во вторник, 23 августа, осуществили ракетный удар по Днепру с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, российская баллистическая ракета прилетела в жилой квартал.

В результате ракетного удара ВС РФ, как отмечает Валентин Резниченко, полностью был разрушен жилой дом, еще одно здание получило серьезные повреждения. Жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

ВС РФ из ракетных комплексов "Искандер" обстреляли Днепр

Городской голова Днепра Борис Филатов подтвердил, что ВС РФ осуществили ракетный удар с использованием ОТРК "Искандер" по жилому кварталу. Прилет российской баллистической ракеты зафиксирован на улице Томской.

"Россияне в***али ракетой по частным домам на улице Томской. Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок, просто частные дома обычных людей. В следущий раз, упыри, можете рас**рачить памятник Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас тут в Днепре еще больше любили", — добавил Филатов, комментируя утренний ракетный удар ВС РФ по Днепру.

Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер
Днепр обстрел сегодня ракетный удар Томская ОТРК Искандер

Напомним, 23 августа ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру. Мэр города Борис Филатов сообщил о фактах падения обломков российских ракет на жилые дома и призывал граждан оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Также сообщалось, что на военной базе ВС РФ в оккупированной Новой Каховке прогремела серия взрывов. В Одесской ОВА намекнули, что украинские партизаны и бойцы ВСУ могли осуществить диверсию в тылу российских войск.