Обстрел Днепра: оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер" в жилые дома (фото)

По данным властей, в результате обстрела полностью разрушен жилой дом, но жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

ВС РФ во вторник, 23 августа, осуществили ракетный удар по Днепру с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, российская баллистическая ракета прилетела в жилой квартал.

В результате ракетного удара ВС РФ, как отмечает Валентин Резниченко, полностью был разрушен жилой дом, еще одно здание получило серьезные повреждения. Жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

[ + – ] ВС РФ из ракетных комплексов "Искандер" обстреляли Днепр

Городской голова Днепра Борис Филатов подтвердил, что ВС РФ осуществили ракетный удар с использованием ОТРК "Искандер" по жилому кварталу. Прилет российской баллистической ракеты зафиксирован на улице Томской.

"Россияне в***али ракетой по частным домам на улице Томской. Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок, просто частные дома обычных людей. В следущий раз, упыри, можете рас**рачить памятник Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас тут в Днепре еще больше любили", — добавил Филатов, комментируя утренний ракетный удар ВС РФ по Днепру.

[ + – ] ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр [ + – ] ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр [ + – ] ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр [ + – ] ВС РФ из ОТРК "Искандер" обстреляли Днепр

Напомним, 23 августа ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру. Мэр города Борис Филатов сообщил о фактах падения обломков российских ракет на жилые дома и призывал граждан оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Также сообщалось, что на военной базе ВС РФ в оккупированной Новой Каховке прогремела серия взрывов. В Одесской ОВА намекнули, что украинские партизаны и бойцы ВСУ могли осуществить диверсию в тылу российских войск.