В Днепре прогремели взрывы: что известно (фото)

По данным мэра Бориса Филатова, есть факты падения обломков ракет на частные дома.

В Днепре прозвучали взрывы. Информацию о взрывах в городе подтвердил мэр Борис Филатов в Фейсбуке.

По данным главы города, есть факты попадания обломков ракет на частные дома. Подробности происшествия он пообещал позднее, также призвал ждать информации от военной администрации.

Также Борис Филатов призвал не покидать укрытия.

Тем временем в телеграм-каналах публикуют кадры "прилетов". Взрывы прозвучали до объявления воздушной тревоги. Также есть информация, что в Днепропетровской области сработало украинское ПВО. В небе виден след от пуска ракеты.

[ + – ] След от пуска ракеты ПВО

В телеграм-канале "Днепр оперативный" пишут о сообщениях читателей о взрывах. Взрыв был в 11:03, за собой он унес дом и три машины.

[ + – ] Публикация о взрывах в Днепре

Напомним, 20 августа ВС РФ обстреляли Марьинку зажигательными снарядами из Градов.

Ранее в Reuters сообщали, что РФ собирается ударить по гражданским объектам в Украине в ближайшие дни. Американская разведка фиксирует планы ВС РФ.