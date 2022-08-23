У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо (фото)
За даними мера Бориса Філатова, є факти падіння уламків ракет на приватні будинки.
У Дніпрі пролунали вибухи. Інформацію про вибухи в місті підтвердив мер Борис Філатов у "Фейсбуці".
За даними голови міста, є факти влучення уламків ракет у приватні будинки. Подробиці події він пообіцяв пізніше, також закликав чекати на інформацію від військової адміністрації.
Також Борис Філатов закликав не залишати укриття.
Тим часом у телеграм-каналах публікують кадри "прильотів". Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Також є інформація, що на Дніпропетровщині спрацювало українське ППО. У небі видно слід від пуску ракети.
У телеграм-каналі "Дніпро оперативний" пишуть про повідомлення читачів про вибухи. Вибух був об 11:03, за собою він забрав будинок і три машини.
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Раніше в Reuters повідомляли, що РФ збирається вдарити по цивільних об'єктах в Україні найближчими днями. Американська розвідка фіксує плани ЗС РФ.