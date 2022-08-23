У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо (фото)

За даними мера Бориса Філатова, є факти падіння уламків ракет на приватні будинки.

У Дніпрі пролунали вибухи. Інформацію про вибухи в місті підтвердив мер Борис Філатов у "Фейсбуці".

За даними голови міста, є факти влучення уламків ракет у приватні будинки. Подробиці події він пообіцяв пізніше, також закликав чекати на інформацію від військової адміністрації.

Також Борис Філатов закликав не залишати укриття.

Тим часом у телеграм-каналах публікують кадри "прильотів". Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Також є інформація, що на Дніпропетровщині спрацювало українське ППО. У небі видно слід від пуску ракети.

[ + – ] Слід від пуску ракети ППО

У телеграм-каналі "Дніпро оперативний" пишуть про повідомлення читачів про вибухи. Вибух був об 11:03, за собою він забрав будинок і три машини.

[ + – ] Публікація про вибухи в Дніпрі

Нагадаємо, 20 серпня ЗС РФ обстріляли Мар'їнку запальними снарядами з "Градів".

Раніше в Reuters повідомляли, що РФ збирається вдарити по цивільних об'єктах в Україні найближчими днями. Американська розвідка фіксує плани ЗС РФ.