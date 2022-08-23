Смертельне видовище: ЗС РФ масовано обстріляли Мар'їнку запальними снарядами (відео)

Імовірно, удару завдали реактивними боєприпасами 9М22С для "Града". Бойова частина складається зі 180 запальних елементів.

Російські війська обстріляли Мар'їнку 20 серпня запальними снарядами. Аналітики волонтерської спільноти InformNapalm встановили місце, де відбувся обстріл.

Обстріл відбувався вночі, як припускають аналітики, застосовувалися термітні боєприпаси від БМ-21 "Град" 9М22С. Вони призначені для ураження живої сили й техніки ворога шляхом створення великої кількості загорянь і безпосередньо потрапляння по цілі. Її бойова частина складається зі 180 запальних елементів.

Місце, звідки записували відео, також вдалося встановити — це храм московського патріархату Святого великомученика Георгія Побідоносця в Мар'їнці.

[ + – ] Розташування храму в Мар'їнці

У ролику видно, як практично все навколо потрапляє під удари запальних ракет.

[ + – ] Храм, із якого вели зйомку [ + – ] Храм, із якого вели зйомку

Використання запальної зброї заборонено Протоколом про заборону або обмеження застосування запальної зброї до Конвенції про конкретні види звичайної зброї. Стаття 2.2. Протоколу повністю забороняє застосування авіаційних запальних боєприпасів по міській забудові, але стаття 2.3 дозволяє застосування таких боєприпасів по військових об'єктах, якщо вони чітко відокремлені від цивільних.

Нагадаємо, російські війська часто застосовують запальні боєприпаси. Зокрема, "Азовсталь" обстрілювалася запальними чи фосфорними бомбами. У березні запальними ракетами обстріляли Попасну.