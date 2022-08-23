Смертельное зрелище: ВС РФ массировано обстреляли Марьинку зажигательными снарядами (видео)

Вероятно, удар был нанесен реактивными боеприпасами 9М22С для "Града". Боевая часть состоит из 180 зажигательных элементов.

Российские войска обстреляли Марьинку 20 августа зажигательными снарядами. Аналитики волонтерского сообщества InformNapalm установили место, где произошел обстрел.

Обстрел происходил ночью, как предполагают аналитики, применялись термитные боеприпасы от БМ-21 "Град" 9М22С. Они предназначены для поражения живой силы и техники врага путем создания большого количества возгораний и непосредственно попаданием по цели. Ее боевая часть состоит из 180 зажигательных элементов.

Место, откуда записывалось видео, также удалось установить — это храм московского патриархата Святого великомученика Георгия Победоносца в Марьинке.

[ + – ] Местоположение храма в Марьинке

В ролике видно как практически все вокруг попадает под удары зажигательных ракет.

[ + – ] Храм, из которого велась съемка [ + – ] Храм, из которого велась съемка

Использование зажигательного оружия запрещено Протоколом о запрете или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенциии о конкретных видах обычного оружия. Статья 2.2. Протокола полностью запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов по городской застройке, но статья 2.3 разрешает применение таких боеприпасов по военным объектам, в случае, если они четко отделены от гражданских.

Напомним, российские войска часто применяют зажигательные боеприпасы. В частности, "Азовсталь" обстреливалась зажигательными или фосфорными бомбами. В марте зажигательными ракетами обстреляли Попасную.