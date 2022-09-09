У России осталось менее 200 баллистических ракет "Искандер", — разведка

РФ старается беречь высокоточное оружие, целенаправленно обстреливая украинские города советскими С-300, которые подлежат утилизации.

В распоряжении российских войск осталось менее 200 баллистических ракет "Искандер". Эту информацию во время подкаста "Украинской правды" и Центра оборонных стратегий озвучил спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, на вооружении ВС РФ осталось менее 200 баллистических ракет "Искандер", из-за чего командование оккупационных войск бережет этот тип оружия.

Скибицкий подчеркнул, из-за нехватки боеприпасов российская армия обстреливает украинские города старыми ракетами С-300, которые подлежат утилизации. Последний раз ВС РФ применяли оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" для атаки по Украине в августе, запуская ракеты с территории соседней Беларуси.

Во время подкаста Скибицкий рассказал, что на хранении у России находятся ракеты С-300, которые были созданы 30-40 лет назад. Из-за нежелания утилизировать советские боеприпасы, Кремль решил обстреливать этими снарядами мирные города и позиции Вооруженных сил Украины.

"Это на самом деле ракета (С-300 — ред.), которую нужно выводить из боевого состава. Их около 7 тысяч. Если посчитать, сколько они используют, — им хватит этих ракет еще на 3 года", — продолжил Скибицкий во время подкаста.

Спикер ГУР Минобороны рассказал, что Россия ежегодно могла производить от 150 до 180 крылатых ракет "Калибр". Однак, этот тип вооружения оккупанты также берегут, поскольку около 70% комплектующих были иностранного производства, которые в РФ больше поставляться не будут из-за введенных международных санкций.

Стоит напомнить, что в конце августа ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Украине, использовав ОТРК "Искандер". 23 августа оккупационные войска выпустили баллистическую ракету большой дальности по жилым домам в Днепре. Погибших и пострадавших в результате обстрела, к счастью, не было.

24 августа, на День Независимости Украины, оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Чаплино, в результате чего погибли, по меньшей мере, 25 человек.