Відмовляються навіть затримані: РФ створює батальйон із мешканців окупованої Херсонської області

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, чоловікам обіцяють, що вони не братимуть участі у бойових діях, а лише виконуватимуть внутрішні функції, такі як охорона блокпостів. Але мешканці відмовляються.

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На окупованих територіях Херсонської області росіяни проводять мобілізацію місцевого населення.

Наприклад, агітують вступати в армію, обіцяють грошову винагороду, матеріальне забезпечення, а ще намагаються створити батальйон імені Василя Маргелова (радянського генерала, який під час Другої світової війни звільняв Херсон). Керувати останнім, швидше за все, будуть росіяни.

Про це у коментарі Фокусу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Чоловікам, які вступають до батальйону, обіцяють, що вони не братимуть участі в бойових діях, на них покладуть виконання внутрішніх функцій, охорону блокпостів. Люди відмовляються, — розповідає він. — Нещодавно з'явилася інформація, що росіяни пропонували вступати в батальйон людям, затриманим і заарештованим до початку війни і які перебувають у місцях позбавлення волі в обмін на амністію. Там теж відмовлялися. Поки що можливість відмовитися є. Але невідомо, що буде далі, коли вони зрозуміють, що не можуть створити батальйон і, можливо, почнуть проводити напівдобровільну мобілізацію, щоб надати хороший звіт для Москви".

Про те, як живе регіон напередодні контрнаступу ЗСУ, й інші подробиці читайте в аналітичному матеріалі Фокусу "Мовчання Херсона. Що відбувається в регіоні напередодні контрнаступу ЗСУ".

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ можуть мобілізувати майже 80 тис. жителів Херсонської і Запорізької областей.

Нагадаємо, що Путін оголосив "воєнний стан" у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, який набирає чинності з півночі 20 жовтня.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ЗС РФ готують ствольну артилерію для обстрілів Херсона. Заяви про термінову евакуацію через наступ українських військ — це інформаційна спецоперація.