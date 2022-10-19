Отказываются даже задержанные: РФ создает батальон из жителей оккупированной Херсонской области

По словам заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, мужчинам обещают, что они не будут участвовать в боевых действиях, а только выполнять внутренние функции, такие как охрана блокпостов. Но жители отказываются.

Related video

На оккупированных территориях Херсонской области россияне проводят мобилизацию местного населения.

Например, агитируют вступать в армию, обещают денежное вознаграждение, материальное обеспечение, а еще пытаются пытаются создать батальон имени Василия Маргелова (советского генерала, который во время Второй мировой войны освобождал Херсон). Руководить последним, скорее всего, будут россияне.

Об этом в комментарии Фокусу сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Мужчинам, которые вступают в батальон, обещают, что они не будут участвовать в боевых действиях, а выполнять внутренние функции, охрану блокпостов. Люди отказываются, – рассказывает он. – Недавно появилась информация, что россияне предлагали вступление в батальон людям, задержанным и арестованным до начала войны и находящимся в местах лишения свободы в обмен на амнистию. Там тоже отказывались. Пока возможность отказаться есть. Но неизвестно, что будет дальше, когда они поймут, что не могут создать батальон и, возможно, начнут делать полудобровольную мобилизацию, чтобы предоставить хороший отчет для Москвы".

О том, как живет регион накануне контрнаступления ВСУ, и других подробностях читайте в аналитическом материала Фокуса "Молчание Херсона. Что происходит в регионе накануне контрнаступления ВСУ".

Ранее сообщалось, что ВС РФ могут мобилизировать около 80 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что Путин объявил "военное положение" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, которое вступает в силу с полуночи 20 октября.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ВС РФ готовят ствольную артиллерию для обстрелов Херсона. Заявления о срочкой эвакуации из-за наступления украинских войск — это информационная спецоперация.