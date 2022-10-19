ЗС РФ готують ствольну артилерію для обстрілів Херсона, — Кім (відео)

Заклики росіян до негайної евакуації через наступ ЗСУ, за словами голови Миколаївської ОВА, є інформаційними спецопераціями.

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Підрозділи Збройних сил РФ готують збройні провокації, під час яких планують обстрілювати житлові квартали Херсона. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, окупаційна адміністрація частини Херсонщини масово розсилає місцевим жителям повідомлення із закликом евакуюватись із регіону, оскільки українська армія нібито готує обстріли обласного центру.

Віталій Кім попередив, що ЗС РФ також займаються створенням оборонних рубежів та укріплень під ствольну артилерію в районі населеного пункту Чаплинка. Враховуючи цим факти, голова Миколаївської ОВА дійшов висновку, що окупанти готують озброєні провокації, під час яких самі обстрілюватимуть житлові квартали Херсона.

Коментуючи контрнаступ Збройних Сил України на цьому напрямі, Віталій Кім заявив, що українські військовослужбовці — "красені".

"Російські окупанти включають масові ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації — ред.). Вкидають інформацію, що хтось їде, готуються масові обстріли з мільйоном ракет, з Херсонщини евакуйовуємося, ядерна бомба… Дурниця це все, не ведіться! Довіряємо лише перевіреним джерелам і спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам", — додав Кім, коментуючи заяви пропагандистів та представників нелегітимної адміністрації про те, що ЗСУ планують обстрілювати Херсон для подальшого звільнення міста.

[ + – ] ЗС РФ готують ствольну артилерію для обстрілів Херсона та закликають мешканців негайно евакуюватися

Зазначимо, що ще 16 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про проведення евакуації у захопленій частині Херсонської області, в ході якої окупанти вивозять майно та співробітників "держустанов" на територію Криму.

На тлі евакуації та контрнаступу ЗСУ командувач окупаційними військами РФ в Україні Сергій Суровікін не виключив, що загарбникам доведеться ухвалити "непрості рішення" щодо Херсона. Вранці, 19 жовтня, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо повідомив про плани евакуювати із Херсона на лівий берег Дніпра близько 60 тисяч українців.