У Херсоні розсилають SMS із закликом залишити місто: частину людей відвезуть до Росії (фото)

Окупаційна влада попередила про обстріл житлових кварталів міста, до річкового порту вже підігнали евакуаційні катери. Мирних жителів "розподілять" у Крим, Ростов, Краснодарський та Ставропольський край РФ.

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Російські окупанти розсилають мирним жителям Херсона повідомлення, в яких закликають їх залишити місто. Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Колаборанти попереджають про "обстріли житлових кварталів" та звинувачують у цьому українських військових.

"З 7:00 автобуси від Речпорту на Лівий берег. Зв'язок: 88003019999", — процитувало агентство одне з повідомлень, яке отримали люди вранці, 19 жовтня.

[ + – ] Такі повідомлення окупанти розсилали жителям Херсона вранці, 19 жовтня

Вірогідність SMS-розсилки підтвердив ТАСС представник екстрених служб Херсонської області.

[ + – ] Колаборанти хочуть за 6 днів вивезти на лівий берег Дніпра до 60 тисяч українців

"Замглави адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що ЗСУ стягнули багато сил до лінії фронту в Херсонській області.

"Йдеться про оборонний процес Херсона. Місто Херсон перетворюється на фортецю... Херсон — це концентрація великої кількості людей. Треба, щоб громадянські не заважали військовим маневрам", — переконаний він.

Окупанти підготували листівки, де рекламують можливість переїзду з Херсона.

[ + – ] Частину людей повезуть у міста Олешки та Гола Пристань

Стремоусов впевнений у наступі української армії найближчим часом і обіцяє "не здавати" місто.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що росіяни обстрілюватимуть Херсон, оскільки вони копають укріплення під артилерію в районі Чаплинки.

"Евакуація" з Херсона: окупанти хочуть вивезти до 60 тисяч людей

Так званий "губернатор" тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив про початок "евакуації" місцевих жителів. Колаборанти хочуть за 6 днів вивезти на лівий берег Дніпра до 60 тисяч українців.

До річкового порту Херсона вже підігнали катери для перевезення людей.

[ + – ] На лівому березі Дніпра стоять автобуси, розраховані на тисячу людей

Голова виконавчого комітету російської партії "Загальноросійський народний фронт" у Херсонській області Євген Мельников, який бере участь в організації "евакуації" з Херсона, заявив про вивезення жителів в інші регіони Росії.

За його словами, на лівому березі Дніпра стоять автобуси, розраховані на тисячу людей. Людей повезуть у міста Олешки та Голу Пристань і за бажанням "розподілятимуть" на Крим, Ростов, Краснодарський і Ставропольський край.

"Ті, хто хоче, виїжджають", — заявив окупаційний чиновник.

Нагадаємо, що командувач угрупуванням ЗС РФ в Україні Сергій Суровікін обіцяв ухвалення "непростих рішень" щодо тимчасово окупованого Херсону. За його словами, командування виходить із позиції збереження життів цивільних та загарбників.

За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Галини Лугової, в окупованому Херсоні перебуває до 25 тисяч російських військових. Нині вони зайняті вивозом награбованого — завантажують машини та переправляють на лівий берег Дніпра.

У Генштабі ЗСУ говорили про початок евакуації "держустанови" окупантів із Херсонської області до Криму. Вивозяться працівники, майно банків та пенсійного фонду.