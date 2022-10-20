ЗС РФ готує обстріл Каховської ГЕС для подальшого відступу з Херсона, — ISW

Росіяни можуть підірвати греблю, сподіваючись, що масштабна повінь затримає просування ЗСУ через Дніпро.

Related video

ЗС РФ готують інформаційні умови для удару по Каховській гідроелектростанції, який буде здійснено під "хибним прапором". Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 19 жовтня.

Аналітики вважають, що Росія може провести чергову операцію під "неправдивим прапором", в організації якої звинуватить Україну.

У звіті ISW сказано, що ЗС РФ готують інформаційні умови для здійснення удару по Каховській ГЕС, яка розташованій у захопленій частині Херсонської області. Російські військовослужбовці, як зазначають експерти, можуть бути впевнені, що підрив греблі може прикрити їхній відступ із правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування підрозділів Збройних сил України через річку.

У своєму звіті аналітики цитують заяву генерала Сергія Суровікіна, командувача окупаційних військ РФ, який раніше стверджував, що Київ нібито готує удар по Каховській ГЕС, щоб спровокувати масштабну повінь у Херсонській області. З подібними погрозами також виступав гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, який стверджував, що ЗСУ обстріляють греблю вище за течією від обласного центру.

"Російська влада, ймовірно, має намір використовувати ці попередження про передбачуваний український удар по Каховській ГЕС, щоб створити інформаційні умови для російських сил, аби пошкодити греблю і звинуватити Україну в подальшому збитку та загибелі людей, а також використовувати повені для прикриття власного відступу на південь Херсонської області", — сказано у звіті Інституту вивчення війни.

Завдання удару по Каховській ГЕС під "хибним прапором", як зазначають аналітики, Кремль також може використати, щоб затьмарити відомості у ЗМІ про третій поспіль принизливий відступ ЗС РФ на фронті.

Зазначимо, що у своєму звіті ISW експерти припустили, що російські війська готуються виходити з Херсона.

Також повідомлялося, що ЗС РФ закопують ствольну артилерію на нових оборонних рубежах для завдання ударів по житлових кварталах Херсона.