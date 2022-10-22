"До понедельника выедут": ВС РФ вывозят из Херсона иммущество и документы

Местные жители не так оптимистичны по поводу исхода оккупантов. По их словам, российские военные расселяются в ближайших к Херсону селах.

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Советник председателя Херсонской военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил на своей странице в Facebook, что российские оккупанты покидают областной центр.

По словам чиновника, они вывозят имущество и документы банка и паспортного стола, а до понедельника город покинут и российские торговые сети.

"Русня покидает Херсон! Людям говорят, что это временно – приходите через несколько недель. Придем, в украинское!", – написал Хлань.

Фото: Скриншот

В свою очередь пользователи не разделяют оптимизма политика и пишут, что российские военные уезжают в села вокруг Херсона и селятся там, а в супермаркеты российские фуры по-прежнему завозят товары.

Фото: Скриншот

На данный момент оккупанты, предчувствуя вероятное отступление из-за натиска ВСУ, продолжают работы по минированию Каховской ГЭС. Основную часть гидроэлектростанции российские войска заминировали еще в апреле. Теперь работы проводятся на шлюзах и опорах станции. На дамбе разведка фиксирует два военных КАМАЗа без водителей. Они полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

Ранее американская разведка сообщала, что украинские войска могут добиться успехов против ВС РФ в последующие полтора месяца, если будет продолжен импульс на юге и северо-востоке страны. Цифра в шесть недель появилась из-за наступления зимы и похолоданий, что даст обеим армиям время для перегруппировки.