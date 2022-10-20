Есть 6 недель: США видят возможность для продвижения ВСУ на юге и востоке страны, – NYT

Украинская армия может воспользоваться слабостью ВС РФ и погодными условиями для развития успеха вплоть до освобождения Херсона и продвижения на Луганщины.

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Украина может воспользоваться слабостью ВС РФ и продвинуться на востоке и юге страны, освободить Херсон. Об этом сообщает The New York Times.

По оценкам американской разведки, бойцы ВСУ могут добиться успехов против ВС РФ в последующие 6 недель, если будет продолжен импульс на юге и северо-востоке страны. Цифра в 6 недель появилась из-за наступления зимы и похолоданий, что даст обоим армиям время для перегруппировки.

Шансы освободить такие же площади как было в Харьковской области вряд ли удасться, однако отдельные российские подразделения могут пасть перед украинским давлением. Потенциально Украина сможет освободить Херсон.

В частном порядке американские официальные лица говорят, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до чрезмерного растягивания своих линий снабжения или рубежей обороны.

Украинские военные также оптимистически настроены, однако отмечают, что продвижение дается не без потерь.

"Мы движемся вперед, но не так быстро, как в Харьковской области. И есть много потерь", — заявил пресс-офицер 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас, которая сражается в Херсонской области.

Некоторые американские чиновники заявили, что украинцы, похоже, готовы продвинуться вперед и выйти из тупика в Луганской области, где они могут окружить или сломать российские оборонительные линии.

Вместе с тем в США отмечают, что Россия еще не проиграла в этой войне. Она понесла потери, которые бы уничтожили многие европейские армии, но не РФ. Они могут восполнять потери за счет мобилизации. Также армия способна на масштабные артиллерийские операции.

Сейчас инициатива на украинской стороне, и командование решает как дальше вести боевые действия, что играет на руку ВСУ.

Напомним, по данным ISW, ВС РФ готовятся к сдаче Херсона и отхода с правого берега Днепра. По мнению секретаря СНБО, Путин объявил военное положение в Херсоне для депортации украинцев.