Є 6 тижнів: США бачать можливість для просування ЗСУ на півдні та сході країни, — NYT

Українська армія може скористатися слабкістю ЗС РФ і погодними умовами для розвитку успіху аж до звільнення Херсона та просування на Луганщини.

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Україна може скористатися слабкістю ЗС РФ і просунутися на сході та півдні країни, звільнити Херсон. Про це повідомляє The New York Times.

За оцінками американської розвідки, бійці ЗСУ можуть досягти успіхів проти ЗС РФ у наступні 6 тижнів, якщо буде продовжено імпульс на півдні та північному сході країни. Цифра в 6 тижнів з'явилася через настання зими та похолодання, що дасть обом арміям час для перегрупування.

Шанси звільнити такі ж площі, як було в Харківській області, навряд чи вдасться, однак окремі російські підрозділи можуть впасти перед українським тиском. Потенційно Україна зможе визволити Херсон.

У приватних розмовах американські офіційні особи кажуть, що Україна має продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не до надмірного розтягування своїх ліній постачання чи кордонів оборони.

Українські військові також оптимістично налаштовані, проте зазначають, що поступ дається не без втрат.

"Ми рухаємося вперед, але не так швидко, як у Харківській області. І є багато втрат", — заявив Ярослав Галас, пресофіцер 128-ї гірничо-штурмової бригади, яка бореться на Херсонщині.

Деякі американські чиновники заявили, що українці, схоже, готові просунутися вперед і вийти з глухого кута в Луганській області, де вони можуть оточити або зламати російські оборонні лінії.

Водночас у США зазначають, що Росія ще не програла в цій війні. Вона зазнала втрат, які б знищили багато європейських армій, але не РФ. Вони можуть поповнювати втрати за рахунок мобілізації. Також армія здатна масштабні артилерійські операції.

Наразі ініціатива на українській стороні, і командування вирішує, як далі вести бойові дії, що грає на руку ЗСУ.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗС РФ готуються до здачі Херсона та відходу з правого берега Дніпра. На думку секретаря РНБО, Путін оголосив воєнний стан у Херсоні для депортації українців.