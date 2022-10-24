Російські війська вивезли з Херсона пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)

Голова окупаційної адміністрації в Запорізькій області Володимир Рогов заявив, що постаменти вирішили "евакуювати" нібито через постійні обстріли та диверсії.

Related video

Російські війська вкрали та забрали з собою пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову та флотоводцю Федору Ушакову, які стояли в окупованому Херсоні. Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, бюсти вже знаходяться на лівому березі Дніпра.

"Сенсація! Пам'ятник Суворову у Херсоні переплив Дніпро. І вже на лівому березі... Пам'ятник Ушакову також вкрали", — написав він.

Зі свого боку голова окупаційної адміністрації в Запорізькій області Володимир Рогов заявив, що постаменти Суворова та Ушакова вирішили вивезти для їх збереження. За словами колаборанта, це нібито пов'язано з постійними обстрілами та диверсіями.

"Тепер рятують не тільки людей. Є в мене інформація — вивозять навіть пам'ятники. Як повідомляють мені жителі Херсона, буквально сьогодні вивезено пам'ятники Ушакову та Суворову. Пам'ятники великих російських полководців, воєначальників вирішили прибрати через постійні обстріли, диверсії", — заявив він.

Зазначимо, що погруддя Суворова було встановлено у місті понад 70 років на 150-ті роковини його смерті. Статую Ушакова встановлено у 1957 році біля корпусу Херсонської державної морської академії.

Нагадаємо, 24 жовтня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що окупанти вивозять із Херсона готівку, сервера та окупаційну адміністрацію на випадок, якщо потрібно буде вийти швидко. За його словами, зараз ЗС РФ не планують залишати обласний центр, а готуються до його оборони.

23 жовтня у ОК "Південь" повідомили, що українські військові продовжують відсувати лінію фронту на півдні України. Російські війська поступово залишають правий берег Дніпра та намагаються концентрувати сили на лівобережжі.