Оккупанты в Херсоне ищут "диверсантов", обстрелявших из гранатомета отделение полиции, – СМИ

По данным пропагандистов, в захваченном областном центре неизвестные атаковали полицейский участок, где сейчас работают россияне и их местные пособники.

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В оккупированном Херсоне неизвестные обстреляли из гранатомета отделение полиции, захваченное россиянами. Об этом сообщает пропагандистское издание URA.ru.

По их версии, "диверсанты" напали на так называемые Днепровское РОВД с целью завладеть оружием и успели один раз выстрелить из РПГ.

В настоящее время оккупанты ведут поиски стрелявших в украинском областном центре.

Кроме того, в захваченном городе прозвучали два взрыва. Оккупационные власти сообщили, что в настоящее время саперы подрывают неразорвавшиеся снаряды.

[ + – ] Взрыв в Херсоне

В то же время украинские паблики пишут, что причина взрывов –– удар ВСУ по месту скопления мобилизованных российских солдат в пригороде областного центра.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что наступление ВСУ в Херсонской области немного замедлилось из-за погодных условий — на юге страны идут дожди. По его словам, украинская армия использует тактику освобождения территорий "километр за километром, шаг за шагом".

Ранее жительница Херсона рассказала телеканалу CNN о дефиците лекарств и детского питания в городе, о домашнем хлебе, который жители пекут и продают на улицах, а также о российских солдатах в гражданской одежде, но с автоматами наперевес.