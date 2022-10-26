Окупанти в Херсоні шукають "диверсантів", які обстріляли з гранатомета відділок поліції, – ЗМІ

За даними пропагандистів, у захопленому обласному центрі невідомі атакували поліцейську дільницю, де зараз працюють росіяни та їхні місцеві посібники.

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В окупованому Херсоні невідомі обстріляли з гранатомета відділок поліції, захоплений росіянами. Про це повідомляє пропагандистське видання URA.ru.

За їхньою версією, "диверсанти" напали на так званий Дніпровський РВВС із метою заволодіти зброєю та встигли один раз вистрілити з РПГ.

Наразі окупанти ведуть пошуки тих, хто стріляв в українському обласному центрі.

Крім того, у захопленому місті пролунали два вибухи. Окупаційна влада повідомила, що наразі сапери підривають снаряди, що не розірвалися.

[ + – ] Вибух у Херсоні

Водночас українські пабліки пишуть, що причина вибухів — удар ЗСУ по місцю скупчення мобілізованих російських солдат у передмісті обласного центру.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступ ЗСУ в Херсонській області трохи сповільнився через погодні умови — на півдні країни йдуть дощі. За його словами, українська армія використовує тактику звільнення територій "кілометр за кілометр, крок за кроком".

Раніше мешканка Херсона розповіла телеканалу CNN про дефіцит ліків і дитячого харчування у місті, про домашній хліб, який мешканці печуть і продають на вулицях, а також про російських солдат у цивільному одязі, але з автоматами наперевіс.