Херсон боїться тиші, постріли вітаються: місто-привид чекає на ЗСУ

Жителька Херсона розповіла про дефіцит ліків та дитячого харчування у місті, про домашній хліб, який мешканці печуть та продають на вулицях, а також про російських солдатів у цивільному одязі, але з автоматами наперевіс.

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Жителі Херсона описують становище в окупованому місті як напружене. Люди емоційно виснажені, після полудня вулиці порожніють, а російських солдатів часто можна бачити в цивільному. Про це повідомляє CNN.

Журналісти зв'язалися з однією з мешканок окупованого міста через третіх осіб незадовго до того, як окупаційна адміністрація оголосила про евакуацію перед можливим контрнаступом ЗСУ. За словами жінки, багато мешканців готувалися до виїзду.

"У кожного на те свої причини, тривоги та страхи. Але я на 100% впевнена, що ніхто не хотів їхати", — пояснила городянка, чиє ім'я з міркувань безпеки не називається.

За її словами, Херсон став містом-примарою. Десятки тисяч мешканців поїхали після того, як у березні розпочалася російська окупація.

"Це моя земля, Херсон — мій дім ..."

"Ввечері можна бачити, що в будинках будинків світиться лише по 2-3 вікна. Вдень людей здебільшого можна зустріти в районі ринку. Але о 3-4 годині пополудні вулиці вже порожні, нікого немає взагалі", — пояснила вона, додавши, що сама вона їхати не хоче.

"Якщо чесно, це питання мене дратує... Це моя земля, Херсон — мій дім. Ми брали участь у демонстраціях проти окупантів з перших днів війни, ми билися як могли. Бій все ще триває", — сказала жінка.

В останні кілька днів вона не чула про те, щоб когось змусили до виїзду, але деякі люди мали труднощі з тим, щоб дістатися Василівки в сусідній Запорізькій області, єдиного пункту переходу між територіями, підконтрольними Україні та РФ.

Невідомо, як усе зміниться після недавніх розпоряджень окупантів про евакуацію.

За словами місцевої мешканки, атмосфера у місті напружена.

"Люди емоційно виснажені, деякі просто не виходять з дому, щоб уникнути контактів з військовими. Розслабитися тут неможливо. Пізно ввечері, коли повз будинок проїжджає машина, я починаю нервувати, тому що машина — це поганий знак", — сказала вона, додавши, що більшість з тих, хто виїхав, розуміє, що українська армія "ніколи не завдасть шкоди населенню і не стрілятиме в цивільних".

Херсон перетворився на стихійний ринок

Поки комунальні служби у Херсоні працюють, але люди побоюються, чи буде опалення та енергопостачання взимку.

"Всі бояться зими, що наближається", — сказала вона.

Водночас продуктів харчування в місті достатньо.

"Херсон перетворився на стихійний ринок, люди продають усе. Хтось пече домашній хліб, хтось — випічку, хтось продає своє майно просто посеред вулиці", — пояснила вона.

Але після того, як росіяни відібрали у населення човна, він не впевнений у тому, як продукти будуть поставлятися надалі.

Медичне приладдя та дитяче харчування в дефіциті та дуже дороге. Довгі черги до аптек. Антибіотиків не вистачає.

"Все, що зараз імпортується — це ліки з РФ. Ліки продають просто на вулицях з машин або хтось із людей у приватному порядку", — сказала вона.

Люди чекають на солдатів ЗСУ

За словами співрозмовниці, вона не знає, чи збільшилася, чи зменшилася чисельність російських військ у місті, але зауважила, що контингент вихідців із Чечні зріс.

"Не можу сказати, що російських солдатів поменшало, вони можуть зняти уніформу і одягнути цивільний одяг. Дехто хоче по вулицях у цивільному, але з автоматами", — пояснила мешканка, за словами якої, вона вітає звуки пострілів.

"Жителі Херсона бояться тиші. Пам'ятаю, що влітку було тихо протягом кількох днів, і здавалося, що Україна про нас забула", — згадала вона.

"Ми можемо постійно чути, як Збройні сили України обстрілюють позиції окупантів. Ви просто не можете уявити, якими щасливими стають місцеві, коли це чують, — пояснила жінка. — Час від часу в різних частинах міста чути автоматні черги, але невідомо, хто веде бій".

Нагадаємо, що найближчим часом російські війська не планують вихід із Херсона, а готуються до бою. В обласний центр їдуть нові підрозділи ЗС РФ, у зворотному напрямку вивозять готівку, вебсервери та окупаційну адміністрацію.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ продовжують відсувати фронт на південному напрямку. ЗС РФ поступово залишають правий берег Дніпра та концентрують сили на лівобережжі.