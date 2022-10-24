Херсон боится тишины, выстрелы приветствуются: город-призрак ждет ВСУ

Жительница Херсона рассказала о дефиците лекарств и детского питания в городе, о домашнем хлебе, который жители пекут и продают на улицах, а также о российских солдатах в гражданской одежде, но с автоматами наперевес.

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Жители Херсона описывают положение в оккупированном городе как напряженное. Люди эмоционально истощены, после полудня улицы пустеют, а российских солдат часто можно видеть в штатском. Об этом сообщает CNN.

Журналисты связались с одной из жительниц оккупированного города через третьих лиц незадолго до того, как оккупационная администрация объявила о эвакуации перед возможным контрнаступлением ВСУ. По словам женщины, многие жители готовились к выезду.

"У каждого на то свои причины, тревоги и страхи. Но я на 100% уверена, что никто не хотел уезжать", — пояснила горожанка, чье

имя из соображений безопасности не называется.

По ее словам, Херсон стал городом-призраком. Десятки тысяч жителей уехали после того, как в марте началась российская оккупация.

"Это моя земля, Херсон — мой дом…"

"Вечером можно видеть, что в зданиях домов светится только по 2-3 окна. Днем людей в основном можно встретить в районе рынка. Но в 3-4 часа пополудни улицы уже пустые, никого нет вообще", — пояснила она, добавив, что сама она уезжать не хочет.

"Если честно, этот вопрос меня раздражает… Это моя земля, Херсон — мой дом. Мы участвовали в демонстрациях против оккупантов с первых дней войны, мы сражались как могли. Сражение все еще продолжается", — сказала женщина.

В последние несколько дней она не слышала о том, чтобы кого-то принудили к выезду, но у некоторых людей были сложности с тем, чтобы добраться в Васильевку в соседней Запорожской области, единственному пункту перехода между территориями, подконтрольными Украине и РФ.

Неизвестно, насколько все изменится после недавних распоряжений оккупантов об эвакуации.

По словам местной жительницы, атмосфера в городе напряженная.

"Люди эмоционально истощены, некоторые просто не выходят из дома, чтобы избежать контактов с военными. Расслабиться здесь невозможно. Поздно вечером, когда мимо дома проезжает машина, я начинаю нервничать, потому что машина — это плохой знак", — сказала она, добавив, что большая часть из выехавших понимает, что украинская армия "никогда не причинит ущерб населению и не будет стрелять в гражданских.

Херсон превратился в стихийный рынок

Пока коммунальные службы в Херсоне работают, но люди опасаются, будет ли отопление и энергоснабжение зимой.

"Все боятся приближающейся зимы", — сказала она.

Вместе с тем, продуктов питания в городе достаточно.

"Херсон превратился в стихийный рынок, люди продают все. Кто-то печет домашний хлеб, кто-то — выпечку, кто-то продает свое имущество просто посреди улицы", — пояснила она.

Но после того, как россияне отобрали у населения лодки, она не уверена в том, как продукты будут поставляться в дальнейшем.

Медицинские принадлежности и детское питание в дефиците и очень дорогое. Длинные очереди в аптеки. Антибиотиков не хватает.

"Все, что сейчас импортируется — это лекарства из РФ. Лекарства продают просто на улицах из машин или кто-то из людей в частном порядке", — сказала она.

Люди ждут солдат ВСУ

По словам собеседницы, она не знает, увеличилась или уменьшилась численность российских войск в городе, но заметила, что контингент выходцев из Чечни вырос.

"Не могу сказать, что российских солдат стало меньше, они могут снять униформу и надеть гражданскую одежду. Некоторые хотят по улицам в штатском, но с автоматами", — пояснила жительница, по словам которой, она приветствует звуки выстрелов.

"Жители Херсона боятся тишины. Помню, что летом было тихо в течение нескольких дней, и казалось, что Украина о нас забыла", — вспомнила она.

"Мы можем постоянно слышать, как Вооруженные силы Украины обстреливают позиции оккупантов. Вы просто не можете себе представить, какими счастливыми становятся местные, когда это слышат, — пояснила женщина. — Время от времени в разных частях города слышны автоматные очереди, но неизвестно, кто ведет бой".

Напомним, что в ближайшее время российские войска не планируют выход из Херсона, а готовятся к бою. В областной центр едут новые подразделения ВС РФ, в обратном направлении вывозят наличность, веб-серверы и оккупационную администрацию.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ продолжают отодвигать фронт на южном направлении. ВС РФ постепенно покидают правый берег Днепра и концентрируют силы на левобережье.