"Не треба буде демонтувати": окупанти з Херсона вивезли пам'ятник Потьомкіну, українці раді

Росіяни продовжують "дерусифікацію" у захопленому обласному центрі. З Херсона вивезли вже третю пам'ятку –– до Суворова та Ушакова приєднався імперський князь.

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Росіяни вивезли з окупованого Херсона пам'ятник князю Потьомкіну, який вважається одним із засновників українського міста. Про це пише російський Telegram-канал Readovka, який опублікував відео з порожнім постаментом.

Пропагандисти повідомляють, що монумент імперському князю вивезли "для збереження та забезпечення його безпеки" через бойові дії.

Раніше з обласного центру також вивезли два інші пам'ятники –– російському полководцю Олександру Суворову та флотоводцю Федору Ушакову. За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, вони знаходяться на лівому березі Дніпра.

Представник окупаційної адміністрації Херсона Кирило Стремоусов заявив, що загарбники "рятують" пам'ятники від обстрілу.

Вивіз пам'ятників із Херсона: реакція України

Міністр культури України Олександр Ткаченко вже подякував загарбникам за підтримку "процесу дерусифікації".

"Жестом доброї волі", тікаючи з Херсона, росіяни прихопили із собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Дякую, звичайно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації", – іронічно прокоментував глава Мінкульту.

Водночас він наголосив, що питання знесення монументів мають вирішуватись законним способом, а саме через рішення місцевих органів влади.

Журналіст із Херсона Костянтин Риженко, який висвітлює ситуацію у захопленому українському регіоні, також вважає, що росіяни роблять ласку українцям, позбавляючи їх від імперських пам'яток. За його словами, після перемоги місцевим жителям не доведеться добиватися демонтажу монументів завдяки такій ініціативі окупантів.

У себе в соцмережах він також запропонував написати, пам'ятники яким відомим особам українці хотіли б бачити на місці вивезених російських діячів.

Нагадаємо, окупанти в Херсоні шукають "диверсантів", які обстріляли з гранатомета відділення поліції. За даними пропагандистів, у захопленому обласному центрі невідомі атакували дільницю поліції, де зараз працюють росіяни та їхні місцеві прибічники.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступ ЗСУ у Херсонській області трохи сповільнився через погодні умови — на півдні країни йдуть дощі.