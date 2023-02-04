Россия предложила мэрии Днепра обменять снесенные памятники на дрова, горсовет ответил

Городскому голове Борису Филатову пришло письмо из Калужской области. Россияне заявили о своем желании получить демонтированные советские памятники. Днепряне высмеяли инициативу оккупантов.

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Глава администрации российского города Кременки Калужской области Сергей Гусев направил открытое письмо мэру Днепра Борису Филатову с предложением обменять демонтированные памятники российским деятелям "на дрова". Об этом городской голова написал у себя в соцсетях, опубликовав документы.

В письме говорится, что город Кременки передаст дрова "для гражданского населения Украины", а взамен просит "Днепропетровск" направить снесенные изваяния в Россию для последующей их установки. Речь, в частности, идет о памятниках ученому Михаилу Ломоносову, писателю Максиму Горькому, летчику Валерию Чкалову и поэту Александру Пушкину.

Как отмечается в послании оккупантов, скульптурные изображения нужны им для того, чтобы "пробудить любовь к своей родине, культуре, истории у подрастающего поколения".

[ + – ] Письмо из города Кременки в Днепр

Памятники на дрова: ответ Днепра

Мэрия Днепра решила ответить россиянам на вышеупомянутое письмо. Ироничное послание в Кременки подписано секретарем горсовета Александром Санжарой и опубликовано у него на странице в Facebook.

"Администрация болотного пгт Кременки решила немного потроллить нас. Штош. Не мы это начали", — прокомментировал Санжара у себя в публикации.

В первую очередь, в ответе упоминается, что администрация российского города "застряла в прошлом", так как города Днепропетровска в Украине "не существует уже лет как восемь" [Днепропетровск переименовали в Днепр в мае 2016 года].

[ + – ] Ответ горсовета Днепра на предложение россиян [ + – ] Ответ горсовета Днепра на предложение россиян

"Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кременки были совсем недавно", — саркастически отмечает автор ответа.

При этом в горсовете Днепра порадовались, что у жителей Кременки все-таки появился интернет, так как письмо из России получено по электронной почте.

Также в письме говорится, что информация о сносе памятников не верна, так как на самом деле они переданы на хранение, пока решается вопрос об их статусе как культурного наследия.

В то же время секретарь мэрии пишет, что в Днепре могут рассмотреть предложение россиян.

"С учетом того, что этот памятник (памятник Горькому) дорог сердцу каждого жителя города и получил народное название "Горький на унитазе", мы готовы начать переговоры по курсу PGR/DRV не менее 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького. Унитаз же можно считать курсом не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность составляют унитазы для каждого россиянина", — уточняет Санжара.

Напомним, 6 декабря 2022 города Борис Филатов сообщил, что исполнительный комитет городского совета Днепра принял решение демонтировать памятники Пушкину, Ломоносову, Горкому и другие монументы, связанные с историей и культурой России и СССР. Их решили перенести на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".