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Украина Российско-украинская война

Россия предложила мэрии Днепра обменять снесенные памятники на дрова, горсовет ответил

памятник пушкину днепр
Фото: Flickr | Россияне просят отдать им памятник Пушкину и другим деятелям в обмен на дрова

Городскому голове Борису Филатову пришло письмо из Калужской области. Россияне заявили о своем желании получить демонтированные советские памятники. Днепряне высмеяли инициативу оккупантов.

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Глава администрации российского города Кременки Калужской области Сергей Гусев направил открытое письмо мэру Днепра Борису Филатову с предложением обменять демонтированные памятники российским деятелям "на дрова". Об этом городской голова написал у себя в соцсетях, опубликовав документы.

В письме говорится, что город Кременки передаст дрова "для гражданского населения Украины", а взамен просит "Днепропетровск" направить снесенные изваяния в Россию для последующей их установки. Речь, в частности, идет о памятниках ученому Михаилу Ломоносову, писателю Максиму Горькому, летчику Валерию Чкалову и поэту Александру Пушкину.

Как отмечается в послании оккупантов, скульптурные изображения нужны им для того, чтобы "пробудить любовь к своей родине, культуре, истории у подрастающего поколения".

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Письмо из города Кременки в Днепр

Памятники на дрова: ответ Днепра

Мэрия Днепра решила ответить россиянам на вышеупомянутое письмо. Ироничное послание в Кременки подписано секретарем горсовета Александром Санжарой и опубликовано у него на странице в Facebook.

"Администрация болотного пгт Кременки решила немного потроллить нас. Штош. Не мы это начали", — прокомментировал Санжара у себя в публикации.

В первую очередь, в ответе упоминается, что администрация российского города "застряла в прошлом", так как города Днепропетровска в Украине "не существует уже лет как восемь" [Днепропетровск переименовали в Днепр в мае 2016 года].

днепр ответ памятники Fullscreen
Ответ горсовета Днепра на предложение россиян
днепр ответ памятники Fullscreen
Ответ горсовета Днепра на предложение россиян
днепр ответ памятники
днепр ответ памятники

"Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кременки были совсем недавно", — саркастически отмечает автор ответа.

При этом в горсовете Днепра порадовались, что у жителей Кременки все-таки появился интернет, так как письмо из России получено по электронной почте.

Также в письме говорится, что информация о сносе памятников не верна, так как на самом деле они переданы на хранение, пока решается вопрос об их статусе как культурного наследия.

В то же время секретарь мэрии пишет, что в Днепре могут рассмотреть предложение россиян.

"С учетом того, что этот памятник (памятник Горькому) дорог сердцу каждого жителя города и получил народное название "Горький на унитазе", мы готовы начать переговоры по курсу PGR/DRV не менее 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького. Унитаз же можно считать курсом не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность составляют унитазы для каждого россиянина", — уточняет Санжара.

Напомним, 6 декабря 2022 города Борис Филатов сообщил, что исполнительный комитет городского совета Днепра принял решение демонтировать памятники Пушкину, Ломоносову, Горкому и другие монументы, связанные с историей и культурой России и СССР. Их решили перенести на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".