"Целее будут": в Днепре памятники Пушкину и Горькому перенесут на территорию КП "Зооконтроль"

Минкульт еще не исключил монументы российским и советским деятелям из перечня памятников культурного наследия — горсовету пришлось действовать самостоятельно, заявил мэр Борис Филатов. Демонтаж начнется в ближайшие дни.

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Исполнительный комитет городского совета Днепра принял решение демонтировать памятники Пушкину, Ломоносову, Горкому и другие монументы, связанные с историей и культурой России и СССР. Их перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По словам городского головы, местные власти неоднократно обращались к Министерству культуры Украины исключить памятники Пушкину, Горькому и другим деятелям из перечня объектов культурного наследия, однако ответа от ведомства горсовет так и не получил.

"За 10 месяцев войны… Мы так и не дождались официального разъяснения от патриотически настроенных дядь и теть из Минкульта. Ибо они смелы только на словах. Ну или в борьбе с "Довженко-центром", — пожаловался Филатов.

Мэр Днепра отметил, что в связи с отсутствием реакции Минкульта исполком горсовета самостоятельно принял решение перенести памятники на территорию КП "Зооконтроль".

"Пусть пока постоят там. Целее будут", — объяснил решение местных властей городской голова.

Филатов заявил, что такой шаг необходим для обеспечения сохранности этих монументов. При этом городской голова выразил опасения, что после окончания войны у правоохранителей могут возникнуть претензии к мэрии и они заведут "очередные уголовные дела за самоуправство и снесение памятников культурного наследия".

Филатов добавил, что демонтаж памятников начнется в ближайшие дни.

Напомним, в конце ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж и перенос двух памятников — Основателям Одессы, вместе со статуей императрицы Екатериной II, и полководцу Александру Суворову.

Также в прошлом месяце в Харькове снесли памятник Пушкину — его отправили "на ответственное сохранение".