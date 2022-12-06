"Цілішими будуть": у Дніпрі пам'ятники Пушкіну та Горькому перенесуть на територію КП "Зооконтроль"

Мінкульт ще не виключив пам'ятників російським та радянським діячам із переліку пам'яток культурної спадщини — міськраді довелося діяти самостійно, заявив мер Борис Філатов. Демонтаж розпочнеться найближчими днями.

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Виконавчий комітет міської ради Дніпра ухвалив рішення демонтувати пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та інші монументи, пов'язані з історією та культурою Росії та СРСР. Їх перенесуть на територію комунального підприємства "Зооконтроль". Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами міського голови, місцева влада неодноразово зверталася до Міністерства культури України виключити пам'ятники Пушкіну, Горькому та іншим діячам із переліку об'єктів культурної спадщини, проте відповіді від відомства міськрада так і не отримала.

"За майже 10 місяців війни ми так і не дочекалися офіційного роз'яснення від патріотично налаштованих дядь і тьоть з Мінкульту. Бо вони сміливі лише на словах. Ну чи в боротьбі з "Довженко-центром", — поскаржився Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що через відсутність реакції Мінкульту виконком міськради самостійно прийняв рішення перенести пам'ятники на територію КП "Зооконтроль".

"Нехай поки постоять там. Цілішими будуть", — пояснив рішення місцевої влади міський голова.

Філатов заявив, що такий крок необхідний для забезпечення збереження цих монументів. Водночас міський голова висловив побоювання, що після закінчення війни у правоохоронців можуть виникнути претензії до мерії, і вони заведуть "чергові кримінальні справи за самоврядування та знесення пам'яток культурної спадщини".

Філатов додав, що демонтаж пам'ятників розпочнеться найближчими днями.

Нагадаємо, наприкінці листопада Одеська міська рада проголосувала за демонтаж та перенесення двох пам'ятників — засновникам Одеси, разом зі статуєю імператриці Катерини ІІ, та полководцю Олександру Суворову.

Також минулого місяця у Харкові знесли пам'ятник Пушкіну — його відправили "на відповідальне збереження".