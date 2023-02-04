Росія запропонувала мерії Дніпра обміняти знесені пам'ятники на дрова, міськрада відповіла

Міському голові Борису Філатову надійшов лист із Калузької області. Росіяни заявили про своє бажання отримати демонтовані радянські пам'ятники. Дніпряни висміяли ініціативу окупантів.

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Голова адміністрації російського міста Кремьонки Калузької області Сергій Гусєв надіслав відкритий лист меру Дніпра Борису Філатову із пропозицією обміняти демонтовані пам'ятники російським діячам "на дрова". Про це міський голова написав у себе в соцмережах, опублікувавши документи.

У листі йдеться, що місто Кремьонки передасть дрова "для цивільного населення України", а натомість просить "Дніпропетровськ" направити знесені статуї до Росії для подальшого їх встановлення. Йдеться, зокрема, про пам'ятники вченому Михайлу Ломоносову, письменнику Максиму Горькому, льотчику Валерію Чкалову та поетові Олександру Пушкіну.

Як зазначається в посланні окупантів, скульптурні зображення потрібні їм для того, щоб "пробудити любов до своєї батьківщини, культури, історії у підростаючого покоління".

[ + – ] Лист з міста Кремьонки до Дніпра.

Пам'ятники на дрова: відповідь Дніпра

Мерія Дніпра вирішила відповісти росіянам на вищезгаданий лист. Іронічне послання до Кремьонки підписано секретарем міськради Олександром Санжарою та опубліковане у нього на сторінці у Facebook.

"Адміністрація болотяного смт Кремьонки вирішила трохи потролити нас. Штош. Не ми це почали", — прокоментував Санжара у себе в публікації.

Насамперед у відповіді згадується, що адміністрація російського міста "застрягла в минулому", оскільки міста Дніпропетровська в Україні "не існує вже років як вісім" [Дніпропетровськ перейменували на Дніпро у травні 2016 року].

[ + – ] Відповідь міськради Дніпра на пропозицію росіян [ + – ] Відповідь міськради Дніпра на пропозицію росіян

"Але щоб нам було комфортніше спілкуватися, ми можемо звертатися до Вас як до старости власницького села або голови робочого селища, яким Кремьонки були зовсім недавно", — саркастично зазначає автор відповіді.

При цьому в міськраді Дніпра пораділи, що у мешканців Кремьонки таки з'явився інтернет, оскільки лист із Росії отримано електронною поштою.

Також у листі йдеться, що інформація про знесення пам'ятників не є вірною, оскільки насправді вони передані на зберігання, поки вирішується питання про їх статус як культурної спадщини.

Водночас секретар мерії пише, що у Дніпрі можуть розглянути пропозицію росіян.

"З урахуванням того, що цей пам'ятник (пам'ятник Горькому) дорогий серцю кожного жителя міста і дістав народну назву "Горький на унітазі", ми готові почати переговори за курсом PGR/DRV не менше 1/1000, тобто тисяча кілограмів дров за кожен кілограм статуї Горького. Унітаз же можна рахувати курсом не нижче 1/1500, оскільки ми з Вами разом розуміємо, яку цінність становлять унітази для кожного росіянина", — уточнює Санжара.

Нагадаємо, 6 грудня 2022 року мер міста Борис Філатов повідомив, що виконавчий комітет міської ради Дніпра ухвалив рішення демонтувати пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та інші монументи, пов'язані з історією і культурою Росії та СРСР. Їх вирішили перенести на територію комунального підприємства "Зооконтроль".