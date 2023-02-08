В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову (фото, видео)

По словам киевских чиновников, демонтированную статую передадут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

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В среду, 8 февраля, в Киеве завершился демонтаж памятника российскому и советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской государственной городской администрации.

В публикации говорится, что в сносе памятника были задействованы сотрудники КП УЗН Шевченковского района. Демонтаж осуществила группа из пяти человек при помощи автомобиля с краном-манипулятором и грузовика.

[ + – ] Снос памятника Чкалову

Киевский городской совет распорядился перенести демонтированный памятник советскому летчику в столичный Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

В КГГА также анонсировали снос памятника советскому генералу Николаю Ватутину, который состоится 9 февраля.

Ранее памятник Чкалову был исключен из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Кроме того, на нем появилась надпись: "Демонтируй, а не отмывай".

Напомним, что 4 февраля мэр Днепра Борис Филатов рассказал о предложении главы администрации российского города Кременки Калужской области Сергея Гусева обменять "на дрова" демонтированные в Украине памятники россиянам. Речь шла о памятниках Михаилу Ломоносову, Максиму Горькому, Валерию Чкалову и Александру Пушкину.

Фокус также писал о том, что 29 декабря в Одессе завершился демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. На постаменте вместо фигуры российской императрицы был установлен украинский флаг.

Еще мы писали о том, что 26 октября российские пропагандисты сообщили и вывозе памятника князю Потемкину из оккупированного на тот момент Херсона на территорию РФ. Свои действия россияне аргументировали "сохранением и обеспечением его безопасности".