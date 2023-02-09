У Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну, — КМДА (фото, відео)

Після 75 років у парку статуя воєначальнику приєднається у музеї до демонтованого раніше Чкалова.

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В Маріїнському парку, що біля Верховної ради, демонтували пам’ятних радянському герою Миколі Ватутіну. Про це повідомили в КМДА.

"Демонтаж пам’ятника здійснив Департамент міського благоустрою КМДА. У роботах було задіяно 10 фахівців та 2 види великогабаритної техніки", — йдеться в повідомленні.

Пам’ятник Ватутіну повезуть туди ж, куди вчора пообіцяли доправити й пам’ятник іншому військовому Радянського Союзу Валерію Чкалову — у Музеї авіації України імені О.К. Антонова. Обидві статуї демонтували після дозволу Мінкульту, коли споруди виключили з Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, на Одещині вирішили перенести пам’ятник Олександру Суворову на територію водоканалу. Як повідомляв Фокус, споруду вирішили забрати "за межі громадського простору міста". За демонтаж, транспортування та збереження пам'ятки культури відповідали комунальні служби Ізмаїла.

Також 27 грудня 2022 року Фокус публікував список перейменованих вулиць Києва. У столиці змінили назви понад 40 вулиць, і з’явився, наприклад, провулок Скрябіна. Нові назви обирали мешканці міста — у додатку "Київ Цифровий" проходило онлайн-голосування.

Раніше Фокус публікував фото з перейменованої в рамках дерусифікації вулиці. Вулиця, що була названа на честь радянського маршала Родіона Малиновського, тепер має назву полку "Азов". Поряд з назвою вулиці на одному з будинків повісили меморіальну табличку, присвячену Ігореві Білошицькому. "Ця посвята стосується насамперед тих героїв, які загинули, захищаючи нашу країну та тих, хто перебуває у ворожому полоні", — сказав перший командир полку Андрій Білецький. Білошицький загинув на Донеччині та був посмертно нагороджений орденом "За мужність ІІІ ступеня".