В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину, — КГГА (фото, видео)

После 75 лет в парке статуя военачальнику присоединится в музее к демонтированному ранее Чкалову.

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В Мариинском парке возле Верховной рады демонтировали памятных советскому герою Николаю Ватутину. Об этом сообщили в КГГА.

"Демонтаж памятника осуществил Департамент городского благоустройства КГГА. В работах было задействовано 10 специалистов и 2 вида крупногабаритной техники", — говорится в сообщении.

Памятник Ватутину повезут туда же, куда вчера пообещали доставить и памятник другому военному Советского Союза Валерию Чкалову — в Музей авиации Украины имени А.К. Антонова. Обе статуи демонтировали после разрешения Минкульта, когда сооружения исключили из Госреестра недвижимых памятников Украины.

Напомним, в Одесской области решили перенести памятник Александру Суворову на территорию водоканала. Как сообщал Фокус, сооружение решили забрать "за пределы общественного пространства города". За демонтаж, транспортировку и хранение памятника культуры отвечали коммунальные службы Измаила.

Также 27 декабря 2022 Фокус публиковал список переименованных улиц Киева. В столице сменили названия более 40 улиц, и появился, например, переулок Скрябина. Новые названия выбирали жители города — в приложении "Киев Цифровой" проходило онлайн-голосование.

Ранее Фокус публиковал фото с переименованной в рамках дерусификации улицы. Улица, названная в честь советского маршала Родиона Малиновского, теперь носит название полка "Азов". Рядом с названием улицы на одном из домов повесили мемориальную табличку, посвященную Игорю Белошицкому. "Это посвящение касается прежде всего тех героев, которые погибли, защищая нашу страну, и находящихся во вражеском плену", — сказал первый командир полка Андрей Белецкий. Белошицкий погиб в Донецкой области и был посмертно награжден орденом "За мужество III степени".