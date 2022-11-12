В Одесской области памятник Суворову перенесут на территорию водоканала (фото)

Памятник Александру Суворову решено убрать "за пределы общественного пространства города". Ответственность за демонтаж, транспортировку и сохранение памятника культуры возложили на коммунальные службы Измаила.

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В Измаиле Одесской области решили демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову. Соответствующее решение приняли депутаты Измаильского горсовета.

В решении сказано, что в Измаиле временно перенесут памятник Александру Суворову, который установлен в центре населенного пункта.

В ходе заседания местные депутаты решили, что постамент будет перемещен на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

"Убрать памятник Александру Суворову за пределы общественного пространства города – к месту его временного хранения. Поручить исполнительному комитету горсовета организовать контроль за обустройством места временного хранения скульптурного изображения и других элементов памятника на территории КП Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (водоканала — ред.)", — говорится в решении горсовета, которое было подписано городским головой Андреем Абрамченко.

Помимо этого, на коммунальные службы Измаила возложили ответственность за демонтаж и транспортировку памятника Александру Суворову на территорию местного водоканала.

[ + – ] В Измаиле временно перенесут памятник Суворову на территорию водоканал

Отметим, что несколькими днями ранее Одесский городской совет и мэрия анонсировали возможный демонтаж памятника Екатерине II. Большинство жителей Одессы в ходе голосования поддержали снос скульптуры. Окончательное решение о сносе памятника Екатерине II будет принято на сессии горсовета.

Также сообщалось, что в Харькове снесли памятник Александру Пушкину. Дальнейшая судьба памятника культуры, посвященной российскому поэту, неизвестна, но ее будут решать жители города после победы Украины в полномасштабной войне с Россией.