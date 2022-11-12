На Одещині пам'ятник Суворову перенесуть на територію водоканалу (фото)

Пам'ятник Олександру Суворову вирішили забрати "за межі громадського простору міста". Відповідальність за демонтаж, транспортування та збереження пам'ятки культури поклали на комунальні служби Ізмаїла.

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В Ізмаїлі на Одещині вирішили демонтувати пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Відповідне рішення ухвалили депутати Ізмаїльської міськради.

У рішенні йдеться про те, що в Ізмаїлі тимчасово перенесуть пам'ятник Олександру Суворову, який встановлений у центрі населеного пункту.

Під час засідання місцеві депутати вирішили, що постамент буде переміщено на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

"Прибрати пам'ятник Олександру Суворову за межі громадського простору міста — у місце його тимчасового зберігання. Доручити виконавчому комітету міськради організувати контроль за облаштуванням місця тимчасового зберігання скульптурного зображення й інших елементів пам'ятника на території КП Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (водоканалу — ред.)", — йдеться в рішенні міськради, яке підписав міський голова Андрій Абрамченко.

Окрім цього, на комунальні служби Ізмаїла поклали відповідальність за демонтаж і транспортування пам'ятника Олександру Суворову на територію місцевого водоканалу.

[ + – ] В Ізмаїлі тимчасово перенесуть пам'ятник Суворову на територію водоканалу

Зазначимо, що кількома днями раніше Одеська міська рада та мерія анонсували можливий демонтаж пам'ятника Катерині ІІ. Більшість мешканців Одеси під час голосування підтримали знесення скульптури. Остаточне рішення про знесення пам'ятника Катерині II ухвалять на сесії міськради.

Також повідомлялося, що в Харкові знесли пам'ятник Олександру Пушкіну. Подальша доля пам'ятки культури, присвяченої російському поетові, невідома, але її вирішуватимуть мешканці міста після перемоги України в повномасштабній війні з Росією.