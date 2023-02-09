Галицкая вместо площади Победы: в Киеве дерусифицировали 31 улицу
Проспекту Победы вернули его историческое название — Берестейский. На следующем заседании Киевсовета одна из улиц города получит имя грузинского актера Вахтанга Кикабидзе.
На заседании Киевского городского совета в четверг, 9 февраля, депутаты проголосовали за переименование еще 31 географического объекта в столице Украины, включая улицы, переулки, проспекты и бульвары, названия которых были каким-либо образом связаны с Россией и СССР. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.
Среди прочих топонимов, новые названия получили проспект и площадь Победы. Теперь площадь будет называться Галицкой, а проспекту вернули историческое название — Берестейский.
Новые переименования в Киеве:
- Площадь Победы (Шевченковский район) — площадь Галицкая,
- Проспект Победы (Шевченковский район) — Берестейский проспект,
- Переулок Мичурина (Печерский район) — переулок Болсуновский,
- Брест-Литовское шоссе (Святошинский район) — Берестейское шоссе,
- улица Петровская (Шевченковский район) — улица Вознесенский Яр.
"В Киеве идет процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной-агрессором. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину и украинцев", — прокомментировал сегодняшние переименования Кличко.
Как отмечается, на сегодняшний день в Киеве переименовали 268 городских объектов:
- в августе 2022 года новые названия получили 95 объектов,
- в сентябре 2022 года — около 40,
- в октябре — более 40 объектов,
- в ноябре — 12 объектов,
- в декабре — 32 улицы, переулка и бульвара.
На следующем пленарном заседании в Киеве планируется переименовать еще ряд объектов, согласно результатам электронного голосования местных жителей.
Столичные улицы получат имена погибших героев Украины. Одна из улиц в Киеве будет носить имя грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
Напомним, 9 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину. В работах было задействовано 10 специалистов и 2 вида крупногабаритной техники.
Накануне, 8 февраля, в столице снесли памятник советскому летчику Чкалову. Демонтированную статую передадут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.