Вийшли за межі повноважень: у Міносвіти розкритикували ідею перейменувати Запоріжжя

Міністр освіти стверджує, що Нацкомісія не повинна давати нові назви населеним пунктам — у неї зовсім інші функції, та й ті вона виконує формально.

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28 червня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий закликав членів Національної комісії зі стандартів державної мови скасувати рішення щодо перейменування низки населених пунктів в Україні. Чиновник обґрунтував свою позицію на особистій сторінці Facebook.

Лісовий опублікував допис майже через добу після того, як українські ЗМІ повідомили про рішення Нацкомісії. При цьому він назвав рішення "скандальним", заявив, що його потрібно скасувати, і пояснив, чому.

Нацкомісія, на думку міністра, вийшла за межі повноважень. Зокрема, вона забороняє пропаганду російської імперії і займається "деколонізацією топонімів". Між тим це завдання зовсім інших органів влади, впевнений Лісовий.

Водночас члени комісії не виконали навіть покладених на них функцій. Вони мали напрацювати низку рекомендацій, щоб привести існуючі назви до стандартів української мови. Однак рекомендації писались формально, не заглиблюючись у суть, впевнений міністр.

Чиновник навів приклад "формального підходу". У рекомендаціях є назви населених пунктів з коренем, який містить частини слів "черв-" або "красн-". Комісія не вивчала, є зв'язок з комуністичним минулим чи немає — відразу почала рекомендувати перейменування.

Тому, підсумував Оксен Лісовий, рішення потрібно скасувати, а рекомендації мають напрацювати інші — більш компетентні — органи.

Зазначимо, напередодні на сайті Нацкомісії опублікували список назв населених пунктів, які потрібно привести до вимог сучасної української мови. При цьому у одному зі списків опинилось місто Запоріжжя. Члени комісії пропонували подумати, чи доцільно зберігати цю назву, і чи не пов'язана вона з колоніальним минулим.

Проти рішення комісії виступив історик Володимир В'ятрович, який опублікував свою позицію на порталі LB. Історик проаналізував ситуацію і вагається — комісія діяла некомпетентно чи чинила саботаж.

Мовознавці, у свою чергу, стверджують, що проблема з Запоріжжям — невідповідність географічного положення міста його назві. Мають на увазі, що "Запоріжжя" означає не "за порогами Дніпра", а "за порогом будинку".

Нагадуємо, представники місцевої влади успішно проводять кампанію з декомунізації назв вулиць — вулиці отримують нові назви, пов'язані, наприклад, з сучасними героями. Завдяки цьому у Львові зникла вулиця Льва Толстого, але з'явилась вулиця Любомира Гузара.

У Литві розглядають більш масштабні перейменування. Зокрема, литовські урядовці хотіли б перейменувати Росію на Московію.