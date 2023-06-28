Вышли за пределы полномочий: в Минобразования раскритиковали идею переименовать Запорожье

Министр образования утверждает, что Нацкомиссия не должна давать новые названия населенным пунктам — у нее совсем другие функции, да и те она выполняет формально.

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28 июня министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка отменить решение о переименовании ряда населенных пунктов в Украине. Чиновник обосновал свою позицию на личной странице Facebook.

Лисовой опубликовал сообщение почти через сутки после того, как украинские СМИ сообщили о решении Нацкомиссии. При этом он назвал решение "скандальным", заявил, что его нужно отменить, и объяснил, почему.

Нацкомиссия, по мнению министра, вышла за пределы полномочий. В частности, она запрещает пропаганду российской империи и занимается "деколонизацией топонимов". Между тем это задача совсем других органов власти, уверен Лисовой.

В то же время члены комиссии не выполнили даже возложенных на них функций. Они должны были наработать ряд рекомендаций, чтобы привести существующие названия к стандартам украинского языка. Однако рекомендации писались формально, не углубляясь в суть, уверен министр.

Чиновник привел пример "формального подхода". В рекомендациях есть названия населенных пунктов с корнем, который содержит части слов "черв-" или "красн-". Комиссия не изучала, есть связь с коммунистическим прошлым или нет — сразу начала рекомендовать переименование.

Поэтому, подытожил Оксен Лисовой, решение нужно отменить, а рекомендации должны наработать другие — более компетентные — органы.

Отметим, накануне на сайте Нацкомиссии опубликовали список названий населенных пунктов, которые нужно привести к требованиям современного украинского языка. При этом в одном из списков оказался город Запорожье. Члены комиссии предлагали подумать, целесообразно ли сохранять это название, и не связано ли оно с колониальным прошлым.

Против решения комиссии выступил историк Владимир Вятрович, который опубликовал свою позицию на портале LB. Историк проанализировал ситуацию и колеблется — комиссия действовала некомпетентно или саботировала.

Языковеды, в свою очередь, утверждают, что проблема с Запорожьем — несоответствие географического положения города его реальному месторасположению. Имеется в виду, что"Запорожье" означает не "за порогами Днепра", а "за порогом дома".

Напоминаем, представители местной власти успешно проводят кампанию по декоммунизации названий улиц — улицы получают новые названия, связанные, например, с современными героями. Благодаря этому во Львове исчезла улица Льва Толстого, но появилась улица Любомира Гузара.

В Литве рассматривают более масштабные переименования. В частности, литовские чиновники хотели бы переименовать Россию в Московию.