Переименовать Запорожье: кому и почему не понравилось нынешнее название города

Нацкомиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать Запорожье. Как считают языковеды, название в украинском языке звучит неправильно с географической точки зрения — город находится "за порогами реки", но в нынешнем варианте получается "за порогом дома". Однако не все украинцы разделяют идею о переименовании. Более того, некоторые эксперты считают, что таким образом дискредитируется принятый парламентом закон о деколонизации.

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Национальная комиссия по стандартам государственного языка определила перечень названий городов, сел и поселков, которые, по ее мнению, нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

Всего предлагается изменить названия 1424 населенных пунктов, что составляет 5% от общего количества имеющихся сегодня в Украине.

В частности, 611 — из-за несоответствия украинским лексическим нормам и отношения к российской имперской (колониальной) политике. Например, название сел Березова Роща или Восьмое Марта в Черниговской области.

176 — из-за несоответствия правописным, словообразовательным и нормам словоизменения украинского языка. В связи с этим, к примеру, предлагают переименовать город Бровары в Киевской области на Бровари.

Также 637 названий рекомендуют пересмотреть из-за возможного несоответствия украинским лексическим нормам, они, в частности, могут быть связаны с российской имперской политикой. В этот список попал и город Запорожье.

Одна буква меняет весь смысл

Как объясняет Фокусу экс-глава Запорожской областной государственной администрации, историк Александр Старух, изменения в названии города в узких кругах специалистов обсуждаются уже десятки лет.

Раньше город носил название Александровск (из-за Александровской крепости, построенной еще в 1770 году). Но когда в 1921 году было принято решение о переименовании населенного пункта, то допустили ошибку — название сформировали с буквой "і" вместо "о", уточняет Старух.

"Это название связано с порогами в нижнем течении Днепра. И если слово "порог" говорит как раз о реке, то "поріг" — о доме, хате. Название "Запоріжжя" с географической точки зрения звучит неправильно. Получается, что сейчас город находится "за порогом дома", хотя должен быть "за порогами реки", — рассказывает бывший глава администрации.

Учитывая богатую историю региона и непосредственную связь с казачеством, Запорожье, по мнению Старуха, не может носить совершенно другое название. Возможно, уберут лишь филологическую ошибку и переименуют областной центр в Запорожжя.

Дискредитация важного закона

21 марта 2023 года Верховная Рада приняла закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", в силу он вступает 27 июля. Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что решение Нацкомиссии о переименовании населенных пунктов может дискредитировать этот закон.

"Нацкомиссия должна была определить и предложить название тех населенных пунктов, которые должны быть изменены в соответствии со стандартами украинского языка. Например, Южноукраинск, Северодонецк и так далее. То, что в итоге предложила комиссия, не является реализацией закона, а выглядит как проявление некомпетентности и, по моему мнению, граничит с провокацией. Надеюсь, это сделано не специально для того, чтобы скомпрометировать закон, который еще даже не вступил в силу. Думаю, есть все основания говорить о каких-то кадровых решениях в отношении людей, которые выступают с такими провокационными идеями", — говорит Фокусу Вятрович.

Он объясняет, что Нацкомиссия предлагает переименовать населенные пункты, которые не имеют ничего общего с деколонизацией и затрагивают древние исторические названия. К примеру, языковеды посоветовали изменить название села Красное во Львовской области, которое именуется так еще с XV века, то есть к российской имперской политике никакого отношения не имеет.

"Нет ни единой потребности переименовывать Запорожье, и я уверен, что этого не произойдет. Если комиссия не отзовет свои решения, то ее рекомендации будут рассматриваться в парламенте, а народные депутаты не пропустят такие абсурдные предложения, которые дискредитируют принятый закон, очень нужный Украине", — считает Вятрович.

Напомним, народные депутаты рассматривали закон о десоветизации в мае 2020 года: тогда речь шла о первом чтении законопроекта. Приняли его через два года — в апреле 2022 года, через 2 месяца после начала российского вторжения.