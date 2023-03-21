Деколонизация топонимов: Рада запретила географические названия, связанные с РФ

Запрет распространяется на названия, связанные со страной-оккупантом, ее достопримечательностями, памятными, историческими, культурными и прочими местами, а также деятелями, причастными к военной агрессии.

Related video

Во вторник, 21 марта, Верховная Рада Украины утвердила поправки к Закону Украины "О географических названиях", в связи с деколонизацией топонимов и упорядочением использования географических названий в Украине. Об этом сообщается сайте ВР.

Изменения в законе поддержали 248 народных депутата. В пояснительной записке сказано, что закон призван "восстановить украинскую историко-национальную топонимику и осовременить ее именами новейших Героев, которые борются с врагом".

Изменения в Законе Украины "О географических названиях", который направлен на деколонизацию топонимии, предполагает запрет на присвоение названий географическим объектам, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют, либо символизируют страну-агрессора.

Это же касается достопримечательностей, исторических и культурных мест России, ее городов, памятных дат, событий и деятелей, осуществлявших военную агрессию в отношении Украины или других стран.

По мысли авторов инициативы, принятие закона должно ускорить десоветизацию и дерусификацию Украины.

Напомним, что в Киеве убрали памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Монумент 75 лет простоял в Мариинском парке.

Ранее Фокус сообщал, что статуя российского летчика Валерия Чкалова также исключена из Госреестра недвижимых памятников Украины.