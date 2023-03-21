Деколонізація топонімів: Рада заборонила географічні назви, пов'язані з РФ

Заборона поширюється на назви, пов'язані з країною-окупантом, її пам'ятками, пам'ятними, історичними, культурними й іншими місцями, а також діячами, які причетні до військової агресії.

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У вівторок, 21 березня, Верховна Рада України затвердила поправки до Закону України "Про географічні назви" у зв'язку з деколонізацією топонімів і впорядкуванням використання географічних назв в Україні. Про це повідомляє сайт ВР.

Зміни в законі підтримали 248 народних депутатів. У пояснювальній записці сказано, що закон покликаний "відновити українську історико-національну топоніміку й осучаснити її іменами новітніх Героїв, які борються з ворогом".

Зміни в Законі України "Про географічні назви", спрямований на деколонізацію топонімії, передбачає заборону на присвоєння назв географічним об'єктам, які звеличують, увічнюють, пропагують або символізують країну-агресора.

Це ж стосується пам'яток, історичних і культурних місць Росії, її міст, пам'ятних дат, подій і діячів, які здійснювали військову агресію щодо України чи інших країн.

На думку авторів ініціативи, ухвалення закону має прискорити десовєтизацію і дерусифікацію України.

Нагадаємо, що в Києві прибрали пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Монумент 75 років простояв у Маріїнському парку.

Раніше Фокус повідомляв, що статую російського льотчика Валерія Чкалова також виключили з Держреєстру нерухомих пам'яток України.