В Сейме Литвы обсуждают возможное переименование России в Московию

По словам главы профильного комитета Раймундаса Лопаты, переименование РФ связанно с тем, что страна использует искаженные исторические факты, чтобы оправдать начатую в Украине войну.

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В Литве могут на законодательном уровне переименовать Россию в Московию. Об этом сказал глава Комитета будущего в Сейме Литвы Раймундас Лопата в комментарии медиа Verslo Zinios в пятницу, 19 мая.

По его словам, политики будут искать компромиссное решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, которые он предоставит Сейму в своем докладе 7 июня

По мнению депутата Сейма, президент России Владимир Путин оправдывает начатую им в Украине войну искаженной и лживой историей своего государства. Поэтому Литве стоит поставить вопрос, не воспринимается ли историческая роль России искаженно, как и само ее название.

"Мы называем Россию Россией, потому что так Россия в первую очередь называет себя. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку", — сказал политик.

Лопата подчеркнул, что правительство еще будет работать над вопросом, как правильнее будет назвать страну, которую традиционно называем Россией: то ли Россия, то ли Московия, то ли как-то еще.

Напомним, 13 мая СМИ писали о том, что в Литве решили переименовать российский Калининград. По словам литовских депутатов, они солидарны с Польшей, а потому хотят переименовать российский анклав в Европе.

Также сообщалось, что в Кремле отреагировали на переименование Калининграда. Представители Кремля восприняли решение употреблять польское название Крулевец вместо Калининграда с негодованием. По их мнению, это является "проявлением русофобии"