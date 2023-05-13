Поддержали Польшу: в Литве также решили переименовать российский Калининград, — СМИ

По словам литовских депутатов, они солидарны с Польшей, а потому хотят переименовать российский анклав в Европе.

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В Литве предложили переименовать российский город Калининград в Каралячуус. С такой инициативой выступили два депутата-консерватора, о чем пишет издание LRT.

Сообщается, что депутаты Вилиус Семашка и Пауле Кузьмицкене обратились в Комиссию по литовскому языку. Они заявили, что нужно перестать использовать название Калининград в отношении города, так как оно продвигает российский нарратив.

В сообщении народных депутатов говорится, что в контексте российского вторжения в Украину нужно пересмотреть существующие названия населенных пунктов, чтобы прекратить использовать чужие названия для литовского языка.

"Регион назван в честь старого большевика-революционера Михаила Калинина. После смерти Калинина несколько городов были названы его именем", — говорится в обращении депутатов.

По их словам, Литве давно пора отказаться от наследия Советского Союза, чтобы прекратить загрязнять литовский язык такими названиями.

"Мы солидарны с нашими соседями-поляками и призываем больше не использовать навязанные нам искусственные названия в литовском языке", – заявил депутат Семашка.

Кто такой Михаил Калинин

Революционер, российский политический деятель времен СССР. 1919 по 1946 год занимал должность номинального главы государства в РСФСР. Имеет звание "Героя социалистического труда".

Напомним, что в Польше решили переименовать российский город Калининград на Крулевец. Более того, для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуется польское название Крулевецкая область, а не Калининградская, как это было до этого.

Также сообщалось, что в Кремле отреагировали на переименование Калининграда. Представители Кремля восприняли решение употреблять польское название Крулевец вместо Калининграда с негодованием. По их мнению, это является "проявлением русофобии".