Калининград — все: в Польше решили переименовать российский город

Еще 12 апреля на заседании было решено, что для города с русским названием Калининград рекомендуют употреблять только польское название Крулевец (Królewiec). Название Калининград в польском языке использовать не следует.

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В Польше приняли решение больше не назівать российский Калининград – Калининградом, а область – Калининградской, вместо этого будет употребляться польское название Крулевец (Królewiec). Об этом сообщила Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны 9 мая.

Более того, для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуется польское название Крулевецкая область, а не Калининградская, как это было до этого.

Изменение вступило в силу со дня объявления, то есть с 9 мая 2023 года.

"Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, соответственного, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), имеет в Польше эмоциональный, негативный характер", – говорится в заявлении комиссии.

Там также уверены, что географические названия, кроме идентификационной функции, могут иметь символическую функцию, а нынешнее название российского города является элементом российского символического пространства и навязывается далеко за пределами самой России.

В Польше не скрывают, что к такому шагу их побудило вторжение РФ в Украину и использование идеологии символизма в этой войне.

"События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют нас по-другому взглянуть на вопрос навязанных названий, которые вызывают большие споры и не встречают одобрения в Польше", – говорится в сообщении.

5 мая Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовятся к общественной обороне в Калининградской области, а также на Кавказе. Министерство чрезвычайных ситуация РФ расширяет ряд спасателей для организации.

27 апреля в лесу близ Польского города Быдгощ обнаружили обломки ракеты класса "воздух-земля". Ближе к локации расположена граница с Калининградской областью РФ, к которой ориентировочно 240 км.