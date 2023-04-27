В Польше обнаружили обломки ракеты класса "воздух-земля" с надписями на русском, – СМИ

Ближе к локации расположена граница с Калининградской областью РФ, к которой ориентировочно 240 км.

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В лесу близ города Быдгощ обнаружили обломки ракеты класса "воздух-земля". Об этом информирует RMF24.

По данным журналистов, на нем были надписи на русском языке, что может указывать на оружие российского или советского производства. Военным объектом называют кусок ракеты "воздух-земля", боевая часть отсутствовала.

Факт находки такого объекта официально подтвердили польские правоохранители. Место инцидента ограничили, а прокуратура начала расследование. Место находки обследуют сотрудники гражданской и военной полиции, а также саперы. Минобороны Польши устанавливает происхождение соответствующего вооружения.

"У города Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, обнаружены остатки неузнаваемого военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности жителей", — отметили в военном ведомстве.

Вероятное место с обломками ракеты Фото: Google Maps

От границы Украины эта местность расположена около 500 км, а до Беларуси — более 400 км от границы с Беларусью. Ближе всего расположена граница с Калининградской областью РФ, к которой ориентировочно 240 км.

Напомним, 11 апреля в забор аэропорта в Белгороде якобы врезался дрон со взрывчаткой. Взрывное устройство, по словам журналистов, сдетонировало, повредив ограждение и кабель сигнализации. Российские подразделения обследовали обломки БПЛА и решили выяснить, что именно пытался атаковать дрон. Аэропорт расположен в 35 километрах от границы с Украиной, не работает с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года.

Также 28 марта в Новой Москве найдены обломки БПЛА с украинским лозунгом "Слава Украине". Российские журналисты утверждают, что беспилотник самодельный. Корпус БПЛА изготовлен из материала, похожего на пенопласт. Обломки находились в 100 метрах от железнодорожных путей. Нашел их местный житель села Свитино во время прогулки с собакой.